Основатель группы независимых литовских документалистов Dokumentikos namai Даумантас Лекис 5 апреля вечером в фейсбуке поделился впечатлениями после съемки "документальной истории о передозировке наркотиков" и налоксоне, "который помогает привести человека в чувство после передозировки, но его распространение ограничено", а также о том, как себя в Литве чувствуют ВИЧ-инфицированные.

Две девушки – Ева и Гинтаре – брали интервью у вице-министра здравоохранения Альгирдаса Шешельгиса. С ним приехал и его советник Чаплинскас.

"Гинтаре назначили встречу на 13 ч., а Еве на 15 ч. Возвращается Гинтаре после записи и говорит: "Вау!". По ее лицу видно, что ничего хорошего не услышу", – писал Лекис.

– Представляешь, пришел в кабинет такой деятель и без перебоя говорил УЖАСНЫЕ вещи.

– Какие?

– Пояснил, что, умирая, наркоманы больше не распространяют наркотики, поэтому это как бы и неплохо, что они этот налоксон не получают, просто вымрут и все. И что у гей-кубов надо раздавать таблетки от ВИЧ, поскольку все равно они в клубах будут вступать в интимную связь и заразят друг друг,так для превенции надо раздавать таблетки.

– Кто это был? Он работает в министерстве?

– Он нам интервью не давал, он пришел в качестве советника вице-министра.

"Я не мог поверить, что рядом с вице-министром мог находится такой человек в качестве консультанта по таким вопросам. Второй группе я сказал - не выключайте камеру после съемок. Если там будет сидеть этот моральный геморрой, запишите его, иначе никто не поверит, что в Минздраве может работать человек с таким мышлением.

После съемок Чаплинскас спросил у одной из девушек, "в какой позе в последний раз она почувствовала оргазм". Он также рассуждал о том, что исследования покажут, что это "не из-за вируса, а из-за этих, извините, наркоманов и пида...ов". В качестве доказательства Лекис представил видеозапись с высказываниями профессора.

Чаплинскас прокомментировал DELFI свои высказывания: "Темы ВИЧ, СПИДа и наркомании в обществе стигматизируются, я - эмоциональный человек, не избегающих резких высказываний. В данном случае я хотел вскрыть реакцию общества, но выбрал неправильное сравнение. Отдельные фразы, вырванные из контекста, звучат оскорбительно, поэтому приношу свои извинения".

Лекис поднял вопрос, который адресовал вице-министру: "Неужели человек с таким мышлением, который говорит такие слова и так ведет себя, возглавляет ведомство, заботящееся о ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, которых Саулюс Чаплинскас называет наркоманами и пида....ми?“

Советник министра здравоохранения Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене была удивлена высказываниями Чаплинскаса.

"Минздрав выражает сожаление в связи с неподходящими словами, высказанными главой Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Чаплинскаса, ни одного человека не должны оскорблять и спрашивать о личных моментах, нельзя быть терпимыми к подобным ситуациям.

Мы очень сожалеем и приносим извинения создателям фильма, что им пришлось услышать это и оказаться в неприятной ситуации.

По мнению Министра Вериги и вице-министра Шешельгиса, это недопустимо и стыдно.

Вице-министр Шешельгис с Чаплинскасом строго говорил в тот же день, после интервью, о его грубом и недопустимом поведении и манерности стиля. То же самое он сделал и сегодня, просмотрев видео. Чаплинскас сам должен ответственно оценить свое поведение и принять решение", – сказала Бушинскайте-Шрюбене.

"Чаплинскас - многолетний глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, доктор наук, один из лучших в стране экспертов в своей сфере, уважаемый член общества, поэтому жаль, что человек с таким большим опытом позволяет себе так говорить с другими, оскорблять людей, особенно самых слабых и уязвимых.

К сожалению, на сегодняшний день ситуация такова, что этих больных оскорбляют и дискриминируют. Во время всех дискуссий глава центра высказывал мнение о том, что необходимо уменьшать социальную разобщенность.

Мы понимаем, что эти записи вырваны из контекста, сняты после интервью вице-министра, но несмотря на это, поведение госслужащего должно быть вежливым, деловым и главное – человечным", - продолжила она.

В l989–2009 гг. Чаплинскас занимал пост главы Литовского центра СПИДа, а потом 9 лет возглавлял его после смены названия на Центр инфекционных заболеваний и СПИДа. Всего он работает в этой сфере 29 лет.

Ситуацию прокомментировала глава службы коммуникации Литовского центра по правам человека Юрате Юшкайте:

"Во-первых, все, кто слышали главу Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Чаплинскаса, без труда узнают его голос.

Несмотря на то, что обстоятельств беседы до конца неясны (представлена очень короткая запись), трудно себе представить подходящий контекст для используемой Чаплинскасом лексики. Директор своими словами унижает людей, употребляющих наркотики, и гомосексуальных мужчин.

Такое отношение к части жителей Литвы не только дискриминирует чих, но и поднимает вопрос, насколько эффективно может работать ведомство, которое возглавляет такой человек.

Сами данные центра показывают, что больше половины (53,8%) новых случаев заболевания ВИЧ в Литве диагностированы у тех, кто употребляет наркотики. Поэтому возникает естественный вопрос, как человек с такими установками, которые он открыто высказывает, может эффективно осуществлять миссию Центра".

"Что касается вопроса о сексуальной жизни - опять-таки видео очень короткое, но сложно представить контекст, в котором такие слова можно расценивать не как сексуальное домогательство. Видео показывает, что Чаплинскас считает, что имеет право вмешиваться в личную жизнь человека и задавать вопросы сексуального плана перед другими людьми. Такие "шуточки", как это называют многие люди, - это попытка проникнуть в частную жизнь и оскорбление достоинства. Такие "шуточки" в рабочей/деловой обстановке оцениваются как умаление профессиональных данных, превращение человека в сексуальный объект, а не равноправного участника беседы".