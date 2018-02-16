По случаю столетия Литвы самолет компании Small Planet Airlines подарил стране подарок, изобразив в воздухе над Литвой цифру 100.
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© DELFI

Сам полет и его траекторию можно увидеть на сайте flightradar24.com.

Номер рейса s5100. Самолет вылетел в ночь на пятницу, а сама цифра 100 появилась, когда Литве исполнилось 100 лет.

На борту самолета находились известные люди. В числе пассажиров был и обозреватель DELFI Андрюс Ужкальнис, известный путешественник Римвидас Ширвинскас-Макалюс, журналист Андрюс Тапинас, а также Айдас Юуклявичюс, Людвикас Андрюлис, Паулюс Амбразявичюс, Арнас Мазетис.

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Šimtmetį pasitinka ore Šimtmetį pasitinka ore Šimtmetį pasitinka ore

По случаю столетия Литвы самолет изобразил в воздухе цифру 100

По случаю столетия Литвы самолет компании Small Planet Airlines...

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