По случаю столетия Литвы самолет изобразил в воздухе цифру 100

Сам полет и его траекторию можно увидеть на сайте flightradar24.com.

Номер рейса s5100. Самолет вылетел в ночь на пятницу, а сама цифра 100 появилась, когда Литве исполнилось 100 лет.

На борту самолета находились известные люди. В числе пассажиров был и обозреватель DELFI Андрюс Ужкальнис, известный путешественник Римвидас Ширвинскас-Макалюс, журналист Андрюс Тапинас, а также Айдас Юуклявичюс, Людвикас Андрюлис, Паулюс Амбразявичюс, Арнас Мазетис.