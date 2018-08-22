В параде, кроме литовских военных и стрелков с техникой, планируют принять участие и союзники НАТО - военные международного батальона, миссии Балтийского воздушного патрулирования, трехсторонней бригады с Польшей и Украиной, сообщило в среду BNS министерство обороны.

"Сильной армии требуется общественная поддержка, поэтому военный парад - прекрасный повод показать, как литовская армия становится все современней, укрепляется, продемонстрировать имеющуюся военную технику и современные вооружения, - цитируются в пресс-релизе слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, - Надеемся, что решение провести парад на одной из основных улиц города привлечет много вильнюсцев и гостей столицы".

Планирующийся парад будет крупнейшим из военных мероприятий в Литве, проводимых на улицах города. В нем примут участие около 2 тыс. военных с техникой и современным вооружением.

В предыдущий раз такой военный парад с военной техникой проводился в 2013 году, когда отмечалось 95-летие восстановления литовской армии. Тогда парад состоялся на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе. В нем приняли участие около 500 литовских военных и союзников с военной техникой.

Указ о восстановлении литовской армии был подписан 23 ноября 1918 года.