По случаю столетия восстановления Литовского государства и армии в ноябре планируется провести парад на проспекте Конституции в Вильнюсе.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В параде, кроме литовских военных и стрелков с техникой, планируют принять участие и союзники НАТО - военные международного батальона, миссии Балтийского воздушного патрулирования, трехсторонней бригады с Польшей и Украиной, сообщило в среду BNS министерство обороны.

"Сильной армии требуется общественная поддержка, поэтому военный парад - прекрасный повод показать, как литовская армия становится все современней, укрепляется, продемонстрировать имеющуюся военную технику и современные вооружения, - цитируются в пресс-релизе слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, - Надеемся, что решение провести парад на одной из основных улиц города привлечет много вильнюсцев и гостей столицы".

Планирующийся парад будет крупнейшим из военных мероприятий в Литве, проводимых на улицах города. В нем примут участие около 2 тыс. военных с техникой и современным вооружением.

В предыдущий раз такой военный парад с военной техникой проводился в 2013 году, когда отмечалось 95-летие восстановления литовской армии. Тогда парад состоялся на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе. В нем приняли участие около 500 литовских военных и союзников с военной техникой.

Указ о восстановлении литовской армии был подписан 23 ноября 1918 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

По случаю столетия литовской армии – парад в Вильнюсе (1)

По случаю столетия восстановления Литовского...

В вильнюсской больнице, не получив необходимого лечения, скончалась женщина с сильными ожогами (25)

23 июля в усадьбе, находящейся в одном из садоводческих...

Хозяева отравленных в Вильнюсе собак не доверяют полиции и пытаются решить проблему (17)

В Вильнюсе владельцы собак не чувствуют себя в...

Мудрость Пранцкетиса: невырубленный лес гниет (4)

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис сказал,...

В Европе от кори умерли 37 человек: врачи объясняют "рекорд" отказом от прививок (1)

По статистике Всемирной организации здравоохранения,...

TOP новостей

В воскресенье не хотят работать все продавцы, почему говорят только о крупных сетях? (15)

Несмотря на то, что во время дискуссий обсуждают...

История инвестиции Габриэлюса Ландсбергиса: как развивался бизнес супруги (60)

Консерватор Габриэлюс Ландсбергис сказал, что взял 750...

В вильнюсской больнице, не получив необходимого лечения, скончалась женщина с сильными ожогами (25)

23 июля в усадьбе, находящейся в одном из садоводческих...

Глава МИД Литвы: Молотов все еще ждет своего Риббентропа (83)

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает...

Лишившийся дочери отец: когда покупал новую Toyota, о таком финале не думал (48)

"Едем домой", – такую запись в Facebook оставил Виргиниюс...