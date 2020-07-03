"В День государства исполняют "Национальную песнь" – это живая традиция наших дней, символизирующая нашу гордость за страну. Мы не в первый раз присоединяемся к этой традиции и приглашаем принять участие в ней", – сказала представитель сети Эрнеста Дапкене.

6 июля литовцы во всем мире, в том числе и в Литве, будут исполнять "Национальную песнь" ровно в 21:00 ч. по местному времени. Организаторы инициативы призывают исполнять гимн на свежем воздухе, а также в магазинах Maximа, соблюдая расстояние 1-2 м.

Это примерная длина флага. Флаг между исполняющими гимн Литвы людьми - символ моста единства.

"В это тяжелое для всего мира время безопасность людей и их здоровье - главный приоритет. Пока мы еще не можем праздновать победу над Covid-19. Но мы можем праздновать единство людей перед лицом пандемии, для него не существует ни границ, ни наций, ни профессий, ни другой разницы, оно объединяет людей. Исполняемый каждым из нас гимн в этом году станет мостом единства. Даже по другую сторону моста – в другой стране, в другом городе, в закрытой квартире или в изолированной палате – мы ощущаем единство: с близкими, соотечественниками и просто с другими людьми", – сказал Раймундас Даубарас, организатор инициативы "Национальная песнь вокруг мира".

6 июля, в 21 ч. по литовскому времени в 12-й раз во всем мире будет звучать "Национальная песнь". Традиция уходит корнями в празднование 1000-летия Литвы.