По этому случаю военные ВМС торжественно поднимут флаги Литвы, Евросоюза и НАТО, с концертными программами выступят оркестры ВМС и Паланги, представители Литовской армии будут угощать участников праздника чаем. Палангский пирс украсят флагами НАТО и Литвы.
Из Немирсеты вылетит вертолет ВВС Dauphin и выступит с праздничной программой.
Участники праздника смогут посетить палатку НАТО и ознакомиться с деятельностью союзников. Кроме того, в мероприятии примут участие представители передовых сил НАТО с военной техникой. Свою технику покажут и военные 3 отряда Жемайтийского округа Добровольческих сил Литвы.
Литва стала членом НАТО 29 марта 2004 года. В тот же день на авиационной базе в Шяуляй совершили посадку два первых бельгийских истребителя F-16, они приступили к охране воздушного пространства стран Балтии.
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