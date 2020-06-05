"Всего почетные грамоты вручат 16 отцам и опекунам, истории которых стали источником вдохновения и примером для других людей, которые воспитывают много детей, проявляют инициативу в сфере опеки и усыновления, осуществляют различные идеи, укрепляющие семьи и общину", – сказал советник президента Антанас Бубнялис.

Награды получат отцы, которые выдержали тяжелые обстоятельства. Кандидатов представили Литовский семейный центр, Литовский форум организаций недееспособных людей, Ассоциация многодетных детей, Литовская ассоциация опекунов и усыновителей, ассоциация "Самостоятельная жизнь".

В четверг Науседа сообщил, что подготовил поправки к закону о госнаградах, чтобы медалью ордена "За заслуги перед Литвой" можно было награждать не только матерей, воспитавших 5 и более детей, но и отцов и опекунов.

День отца в Литве празднуют в первое воскресенье июня.