По случаю Дня Канады Вильнюсская ратуша окрасится в цвета флага этой страны, сообщила в пятницу мэрия столицы Литвы.
Kanada, Kanados vėliava
© Shutterstock nuotr.

"Канада стала второй родиной для десятков тысяч литовцев, уехавших на Запад в период советской оккупации Литвы. Канада никогда не признавала инкорпорацию Литвы в Советский Союз. Сейчас Канада является верным партнером Литвы по НАТО. Дислоцированные в Латвии канадские военные обеспечивают и безопасность Литвы", – говорится в сообщении.

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Сообщается, что полюбоваться флагом Канады на здании ратуши можно будет накануне Дня Канады, в воскресенье с половины одиннадцатого вечера до утра 1-го июля.

Канадцы 1-го июля отмечают День Канады – создание конфедерации. В этом году отмечается 152-летие Канады.

Когда 16 февраля этого года Литва праздновала День восстановления государства, решением Канадского национального парка Ниагары в цвета литовского флага окрасились водопады Ниагары.

Год назад, когда Литва отмечала столетие государства, муниципалитет Торонто подсветил цветами литовского флага самое высокое здание Торонто – Си-Эн Тауэр, чтобы так поздравить Литву со столетием.

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