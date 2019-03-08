"Это был траурный букет в виде конверта. Внутри было письмо: "чувственные пожелания". Все украшено черным бантом. Его утром нашел мой супруг, когда выносил мусор", – сказала DELFI Римкене.

Женщина обратилась в полицию. Она считает, что это связано с выборами.

"Белорусская предвыборная борьба достигла дна", – сказала Римкене. В Мажейкяй во второй тур выборов вышла Римкене и кандидат "Порядка и справедливости" Видмантас Мацявичюс.

Всего в выборах в Мажейкяй принимали участие 7 партий и один общественный комитет. По данным Главизбиркома, больше всего голосов получили социал-демократы - 7, по 6 мандатов у "Порядка и справедливости" и консерваторов, у "крестьян" 5 мандатов, а у общественного комитета "Мажейкяйская весна" – 2. Еще три партии не получили ни одного мандата, поскольку набрали меньше 5% голосов.