По случаю 25-летия визита Иоанна Павла II в Литве будет открыт храм его имени

Юбилей исторического визита будет отмечаться 4 сентября, сообщила администрация Вильнюсского архиепископа.
В создаваемом приходе уже начались и подготовительные работы по строительству католической школы, которая должна открыться в сентябре 2019 года.
По сообщение архиепископства, состоявшийся 25 лет назад первый визит папы в Литву, по его собственным словам, ознаменовал "разницу между вчерашним и сегодняшним днем" как для государства, ступавшего первые шаги на пути свободы, так и для Католической Церкви Литвы.
В сентябре этого года Литву посетит папа Франциск. Святой отец побывает в Литве 22-23 сентября.
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