Цветами эстонского флага в этот вечер будет освещен и колокол столетия Литвы на Кафедральной площади. Таким образом столица Литвы поздравит Эстонию, которая отмечает столетие своей независимости 24 февраля.

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, Литву и Эстонию объединяет не только переменчивая история последнего столетия, но и светлое видение будущего, которое объединяет и вдохновляет.

«Этот год очень важен для всех стран Балтии, поэтому мы рады, что можем принять участие в празднике Эстонии. Неделю назад мы сами пережили огромный подъем, когда на улицах Вильнюса горели костры, звучали песни, а вместе с литовцами приехали праздновать и наши соседи латыши и эстонцы. Поэтому я хорошо понимаю, какая радость в этот день ожидает жителей Эстонии. Вильнюс всем сердцем будет с Эстонией, и будет праздновать ее независимость», — сказал Р. Шимашюс.

Эстония, как и Литва, 100 лет назад стала независимой страной. 24 февраля 1918 года была официально провозглашена декларация независимости Эстонии.