"В Литве на прошлой неделе был задержан гражданин Латвии на основании выданного Польшей европейского ордера на арест, в настоящее время в его отношении избраны меры пресечения, обеспечивающие его пребывание в Литве", - сказала BNS в среду представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.
По ее словам, начато исполнение европейского ордера на арест.
Характер подозрений ни литовская правоохрана, ни сам латыш не комментируют.
В. Лусис возглавлял Латвийские железные дороги с сентября 2016 года.
В среду он сказал, что будет сотрудничать с правоохранительными органами Литвы, и уверял, что этот инцидент не связан с работой в Латвийских железных дорогах.
"Сейчас я сотрудничаю с литовскими правоохранителями. Мы договорились с адвокатом, что я не буду комментировать детали процесса. Но я еще раз подтверждаю, что эта ситуация не связана с моей работой в Латвийских железных дорогах. Это связано с работой на предприятии, которое не работает уже несколько лет", - сказал В. Лусис агентству новостей LETA.
Он сказал, что уволился ради репутации LDZ Logistics.
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