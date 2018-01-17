По просьбе Польши в Литве на прошлой неделе был задержан глава дочернего предприятия Латвийских железных дорог Вернер Лусис, с должности он уволился.
© Marijampolės apsk. VPK nuotr.

"В Литве на прошлой неделе был задержан гражданин Латвии на основании выданного Польшей европейского ордера на арест, в настоящее время в его отношении избраны меры пресечения, обеспечивающие его пребывание в Литве", - сказала BNS в среду представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

По ее словам, начато исполнение европейского ордера на арест.

Характер подозрений ни литовская правоохрана, ни сам латыш не комментируют.

В. Лусис возглавлял Латвийские железные дороги с сентября 2016 года.

В среду он сказал, что будет сотрудничать с правоохранительными органами Литвы, и уверял, что этот инцидент не связан с работой в Латвийских железных дорогах.

"Сейчас я сотрудничаю с литовскими правоохранителями. Мы договорились с адвокатом, что я не буду комментировать детали процесса. Но я еще раз подтверждаю, что эта ситуация не связана с моей работой в Латвийских железных дорогах. Это связано с работой на предприятии, которое не работает уже несколько лет", - сказал В. Лусис агентству новостей LETA.

Он сказал, что уволился ради репутации LDZ Logistics.

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