По приезде из Германии обязательна двухнедельная самоизоляция

По данным Европейского центра превенции и контроля заболеваний на пятницу, заболеваемость коронавирусом в Германии в течение последних 14 дней составляет 16,5 случая на 100 тыс. жителей.

По данным Минздрава, сейчас в 7 странах-членах Евросоюза (ЕС) показатель заболеваемости ниже 16 случаев на 100 тыс. жителей, кроме Литвы: в Словении, Италии, Словакии, Эстонии, Финляндии, Венгрии и Латвии.

Показатель заболеваемости в Литве составляет 12,8.

Согласно действующему сейчас в Литве порядку, из стран, где заболеваемость коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, приехать в Литву можно, однако необходимо иметь с собой отрицательный результат теста на коронавирус и обязательно самоизолироваться на две недели.

По приезде в Литву из стран, где заболеваемость выше 16 случаев на 100 тыс. жителей, но не превышает 25, обязательна только самоизоляция.

В Литву разрешен въезд иностранцам из стран ЕС и нескольких других европейских стран. Иностранцы из третьих стран в Литву въехать не могут, помимо установленных правительством исключений.