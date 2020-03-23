В понедельник в западной части страны будет ясно. Днем в Клайпеде и Таураге будет 4, в Тельшяй и Шяуляй около 3 градусов тепла. Примерно столько будет в Утене, облачность будет небольшой. Малооблачно будет в Вильнюсе, Алитусе и Каунасе, здесь будет 3-5 градусов тепла. Ветер слабый, переменного направления.

Примерно такой же погода будет и во вторник. Небо будет ясным. Ночью будет 4-9 градусов тепла, холоднее на востоке и на юге. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.

Солнечно будет и в среду. Ночью ветер будет слабым, днем станет и ощутимее. Ночью будет 3-5, на юго-востоке 6-7 градусов мороза, у моря - 1 градус мороза. Днем в Клайпеде будет 5, в Вильнюсе, Каунасе и Алитусе 6, в Паневежисе и Шяуляй 7-8 градусов тепла.

В четверг ожидается юго-восточный ветер, потеплеет. Ночь будет ясной, температура снизится до 1-6 градусов мороза. Днем сухо и малооблачно. Воздух прогреется до 7-12 градусов. По мере приближения выходных станет теплее.

На юго западе в пятницу ночью будет 1-2, местами до 3 градусов мороза. Днем будет облачно с прояснениями. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Днем будет 9-12 градусов тепла.

В выходные особых перемен не будет, будет выше нуля и ночью,днем будет тепло.