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В пятницу после обеда около Кедайняйской поликлиники наблюдалась суета. Приехала скорая и увезла двоих мужчин. Медики были в специальной защитной одежде, пишет rinkosaikste.lt.
Medicinos darbuotojai žmogų išgabeno besilaikydami instrukcijų dėl įtariamo koronaviruso, t.y. dėvėjo specialias aprangas.
Medicinos darbuotojai žmogų išgabeno besilaikydami instrukcijų dėl įtariamo koronaviruso, t.y. dėvėjo specialias aprangas.
© Skaitytojo nuotr.

Согласно официальным данным, в течение 24 часов выяснится, больны ли мужчины коронавирусом.

Директор Кедайняйской поликлиники Аудроне Римкявичене подтвердила, что двое мужчин были доставлены в Каунас. Она сказала, что ничего необычного не произошло, просто врачи выполняют необходимые требования.

"Это касается тех случаев, которые требуют проверки. Один мужчина вернулся с Филиппин, другой из Германии. Их отправили в Каунас", – сказала Римкявичене.

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Врачи просят жителей Кедайняй не паниковать. Минздрав напоминает, что в случае с жителями, которые не ездили в страны, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19 и которые не контактировали с больными, придерживаться специальных требований безопасности не надо.

Если же в течение двух недель после поездки в зоны, где были зафиксированы очаги вируса COVID-19, то надо звонить по номеру 112 и в точности выполнять требования врачей.

ru.DELFI.lt
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