Согласно официальным данным, в течение 24 часов выяснится, больны ли мужчины коронавирусом.
Директор Кедайняйской поликлиники Аудроне Римкявичене подтвердила, что двое мужчин были доставлены в Каунас. Она сказала, что ничего необычного не произошло, просто врачи выполняют необходимые требования.
"Это касается тех случаев, которые требуют проверки. Один мужчина вернулся с Филиппин, другой из Германии. Их отправили в Каунас", – сказала Римкявичене.
Врачи просят жителей Кедайняй не паниковать. Минздрав напоминает, что в случае с жителями, которые не ездили в страны, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19 и которые не контактировали с больными, придерживаться специальных требований безопасности не надо.
Если же в течение двух недель после поездки в зоны, где были зафиксированы очаги вируса COVID-19, то надо звонить по номеру 112 и в точности выполнять требования врачей.
TOP новостей
Президент Литвы призывает сохранять спокойствие: Нет абсолютно никаких оснований для паники (98)
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал жителей...
Несмотря на рекомендации, ярмарку Казюкаса в Вильнюсе не отменяют (13)
В среду правительство Литвы объявило чрезвычайную...
Прогноз на месяц настраивает на оптимистический лад: март удивит не только теплом
Март в Литве в этом году, согласно прогнозам будет...
Коронавирус добрался до Литвы: в Шяуляйской больнице изолирована вернувшаяся из Северной Италии женщина (119)
Кронавирус достиг Литвы – в ночь на пятницу в...
В Шяуляй из-за коронавируса под наблюдением находятся 12 человек: в их числе и учитель закрытой гимназии
На территории шяуляйского муниципалитета под...