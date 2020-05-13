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В рамках проведения досудебного расследования различных коррупционных деяний в среду утром в целом было задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), адвокат.
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
© Sipa / Scanpix

Как сообщила прокуратура, задержаны прокуроры Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Нериюс Марцинкявичюс и Угнюс Вичинас, прокурор Второго отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас, сотрудник СРФП, практикующий в Каунасе адвокат и шесть частных лиц.

"Досудебное расследование было начато после получения данных о том, что упомянутые прокуроры, также как и сотрудник СРФП, встречаются с упомянутым адвокатом, обсуждают дела, находящиеся в их ведении, их ход, обсуждают не подлежащие гласности данные, которые могут быть полезны третьим частным лицам", – заявил на пресс-конференции Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис.

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"Есть подозрения в том, что такие действия могли быть совершены по имеющим особое значение делам о растрате имущества в банке Ukio bankas, в деле кредитного объединения Kreditu unija, в прочих делах о финансовых преступлениях", – сказал он.

Ведется расследование торговли влиянием, подкупа, злоупотреблений и взяточничества.

По словам Э. Пашилиса, прокуроры, фигурирующие в расследовании, отстранены от службы, в среду проводятся служебные проверки.

Он отметил, что дела этих прокуроров будут пересмотрены, а также те дела, которые были прекращены, остановлены, а лица были освобождены от ответственности.

Директор проводящей расследование Службы спецрасследований (ССР) Литвы Жидрунас Барткус сказал, что досудебное расследование, в рамках которого были проведены действия в среду, длительное время проводилось негласно.

"Сегодня рано утром была проведена крупномасштабная операция, в ней приняли участие около 50 сотрудников ССР. Было проведено около 30 обысков, и если говорить об объеме дела, то расследуется не менее 30 преступных деяний", – сказал глава ССР.

Он подчеркнул, что при проведении досудебного расследования велось сотрудничество со Службой расследования финансовых преступлений и Генпрокуратурой.

Ж. Барткус также выразил удовлетворение тем, что результата добились без утечки информации. Он не детализировал, когда было начато досудебное расследование, но сказал, что это произошло в этом году.

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