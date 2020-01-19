По мере роста иммиграции увеличилось число людей, которых не впускают в Литву

На этой неделе СОГГ сообщила, что в прошлом году по разным причинам в Литву не впустили 6087 иностранцев. Это на 17,1% больше, чем в 2018 году (5198) и в 2017 г. (5182).

"Общее количество таких людей увеличилось потому, что увеличилось количество белорусов и украинцев, которых не впустили в Литву", – информировала BNS СОГГ.

По данным СОГГ, в прошлом году в Литву приехало на 27% больше украинцев, и на 10% больше белорусов, чем в 2018 году.

"Рост количества граждан Украины можно объяснить тем, что литовские работодатели стали завозить больше работников из Украины", – сказали представители службы.

По данным СОГГ, больше всего людей не пустили потому, что у них не было виз или разрешение на жительство, а также потому что у них не было документов, подтверждающих цель и условия проживания в ЕС.

Другая причина – люди пытаются приехать в Литву на неисправных транспортных средствах, у них нет страховки и других документов.

В прошлом году, по сравнению с 2018 годом, на 51% увеличилось количество задержанных угнанных автомобилей. Особенно много среди них было микроавтобусов Mercedes Benz Sprinter: предполагают, что причина этого – высокая цена на их запчасти.