По мере роста иммиграции увеличилось число людей, которых не впускают в Литву

На этой неделе СОГГ сообщила, что в прошлом году по разным причинам в Литву не впустили 6087 иностранцев. Это на 17,1% больше, чем в 2018 году (5198) и в 2017 г. (5182).
"Общее количество таких людей увеличилось потому, что увеличилось количество белорусов и украинцев, которых не впустили в Литву", – информировала BNS СОГГ.
По данным СОГГ, в прошлом году в Литву приехало на 27% больше украинцев, и на 10% больше белорусов, чем в 2018 году.
"Рост количества граждан Украины можно объяснить тем, что литовские работодатели стали завозить больше работников из Украины", – сказали представители службы.
По данным СОГГ, больше всего людей не пустили потому, что у них не было виз или разрешение на жительство, а также потому что у них не было документов, подтверждающих цель и условия проживания в ЕС.
Другая причина – люди пытаются приехать в Литву на неисправных транспортных средствах, у них нет страховки и других документов.
В прошлом году, по сравнению с 2018 годом, на 51% увеличилось количество задержанных угнанных автомобилей. Особенно много среди них было микроавтобусов Mercedes Benz Sprinter: предполагают, что причина этого – высокая цена на их запчасти.
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