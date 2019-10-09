Ночью 2-7 градусов. Днем местами возможны прояснения. Дожди возможны во многих районах, однако будут они кратковременными. Порывы юго-западного ветра на взморье достигнут 15 м/с. Станет теплее. Воздух местами прогреется до 9-13, на западе до 14 градусов.
Дождливой погода будет и в четверг. Юго-западный ветер достигнет скорости 6-11 м/с. Ночью будет 6-11, днем 9-13 градусов тепла.
По мере приближения выходных особых перемен не ожидается. Приятно удивит осеннее тепло, однако без осадков не обойдется.
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