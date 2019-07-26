В четверг вечером в Вильнюсе прошел сильный дождь, который буквально затопил улицы, а сильный ветер повалил дерево. На странице Литовской гидрометеорологической службы Facebook сообщается, что дождь прошел двумя полосами. Местами наблюдалась гроза.
Pro Lietuvą praslinko lietus ("Orai ir klimatas Lietuvoje" nuotrauka)

Одна полоса в четверг прошла от Пасвалиса до Вильнюса, другая - от Расейняй до Варены. Читатели писали в Facebook, что небо слилось с землей в разных районах Литвы. Правда, несмотря на то, что один пользователь поделился в фейсбуке фотографией поваленного дерево, Департамент пожарной безопасности и спасения указал, что никаких вызовов в четверг не поступало.

В некоторых районах дожди пройдут и в пятницу после обеда. Дождь прогнозируют в Вильнюсе и Каунасе, температура воздуха составит – 23-25 градусов.

Pro Lietuvą praslinko lietus ("Orai ir klimatas Lietuvoje" nuotrauka)
Pro Lietuvą praslinko lietus ("Orai ir klimatas Lietuvoje" nuotrauka)
Pro Lietuvą praslinko lietus ("Orai ir klimatas Lietuvoje" nuotrauka)
Pro Lietuvą praslinko lietus ("Orai ir klimatas Lietuvoje" nuotrauka)

Общество

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