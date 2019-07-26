Одна полоса в четверг прошла от Пасвалиса до Вильнюса, другая - от Расейняй до Варены. Читатели писали в Facebook, что небо слилось с землей в разных районах Литвы. Правда, несмотря на то, что один пользователь поделился в фейсбуке фотографией поваленного дерево, Департамент пожарной безопасности и спасения указал, что никаких вызовов в четверг не поступало.

В некоторых районах дожди пройдут и в пятницу после обеда. Дождь прогнозируют в Вильнюсе и Каунасе, температура воздуха составит – 23-25 градусов.

Pro Lietuvą praslinko lietus ("Orai ir klimatas Lietuvoje" nuotrauka)