По каким причинам в Литве человек не может частным образом провериться на коронавирус?

"По оценке экспертов, те страны, в которых был хорошо развит частный сектор, получили большой удар. Во-первых, вопрос платежеспособности в этой ситуации не должен оцениваться. Тем более что уже принято решение, что все должны получить необходимую неотложную помощь, независимо от уплаты налогов", – сказала Ярушявичене.

Она обратила внимание на то, что тестированию придают большое значение.

"Мы прекрасно знаем, что сегодня отрицательный ответ может стать положительным. И в таком случае нет стопроцентной безопасности. Надо хорошо отбирать группы, для которых использовать ограниченные ресурсы, они ограничены во всем мире", – подчеркнула вице-министр.

Delfi напоминает, что Минздрав, реагируя на ситуацию с распространением коронавируса в Литве уточнил группы людей, которые проходят проверку. Сейчас могу проверять всех, у кого есть симптомы ОРВИ.

Кроме того, как было предусмотрено ранее, проверяют специалистов, работающих в сфере здравоохранения.