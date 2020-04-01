По каким причинам в Литве человек не может частным образом провериться на коронавирус?

"По оценке экспертов, те страны, в которых был хорошо развит частный сектор, получили большой удар. Во-первых, вопрос платежеспособности в этой ситуации не должен оцениваться. Тем более что уже принято решение, что все должны получить необходимую неотложную помощь, независимо от уплаты налогов", – сказала Ярушявичене.
Она обратила внимание на то, что тестированию придают большое значение.
"Мы прекрасно знаем, что сегодня отрицательный ответ может стать положительным. И в таком случае нет стопроцентной безопасности. Надо хорошо отбирать группы, для которых использовать ограниченные ресурсы, они ограничены во всем мире", – подчеркнула вице-министр.
Delfi напоминает, что Минздрав, реагируя на ситуацию с распространением коронавируса в Литве уточнил группы людей, которые проходят проверку. Сейчас могу проверять всех, у кого есть симптомы ОРВИ.
Кроме того, как было предусмотрено ранее, проверяют специалистов, работающих в сфере здравоохранения.
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