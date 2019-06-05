Правительство Литвы в среду освободило от должности директора Департамента по делам национальных меньшинств Виду Монтвидайте в связи с окончанием ее срока полномочий.
© DELFI / Karolina Pansevič

В. Монтвидайте покинет должность с 1 июля. Она возглавляла департамент с 2015 года.

По словам представителя правительства Дейвидаса Матулёниса, на эту должность на новый срок полномочий претендуют три человека, в том числе и сама В. Монтвидайте. Конкурс должен состояться 6 июня.

Департамент по делам национальных меньшинств и эмиграции при Правительстве был ликвидирован в 2010 году, тогда формирование политики в отношении национальных диаспор было доверено Министерству культуры. в 2014 году кабмин принял решение восстановить департамент.

Цель департамента - проведение в жизнь политики в отношении нацменьшинств посредством обеспечения интересов проживающих в Литве нацменьшинств, сохранения национальной идентичности, создания условий для их участия в общественно-политической и культурной жизни страны, воспитания гражданской позиции, толерантности, нетерпимости к разжиганию межнациональной розни.

Статьи по теме:

Монтвидайте: для литовцев принять правду о поликультурном богатстве Литвы – величайший вызов (8)

Традиции национальных сообществ Литвы не только...

Русский драмтеатр и Департамент национальных меньшинств будут сотрудничать (10)

Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) и Департамент...

"Жизнь нелегка, но мы живём в единодушии": в Литве отметили день толерантности (106)

"Толерантность начинается с самооценки человека, с...

Кто является создателем мифов о национальных меньшинствах? (54)

Свою страну мы считаем свободной и открытой, радуемся...

Вильнюс отметил пятый День национальных общин: когда будет праздновать вся Литва? (26)

Со дня обретения Вильнюсом Магдебургского права в 1387...

Монтвидайте в День в толерантности: уважение, а не терпимость (17)

«Всех нас объединяют похожие ценности, уважение к...

Общество

По истечении срока полномочий уволена глава Департамента нацменьшинств Литвы (1)

Правительство Литвы в среду освободило от должности...

Горят премии и олимпийские медали: Шуклина не спас и образец Б (6)

Серебряный призер Лондонской олимпиады Евгений Шуклин...

Депутат Гражулис в этом году проигнорирует шествие "За равенство!" (4)

Депутат литовского парламента Пятрас Гражулис ,...

Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television

Создатели "Чернобыля" показали места съемок в Литве: Фабийонишкес и Висагинас (4)

Жуткий, аутентичный и лишающий дара речи – так о...

Эксперты в Клайпеде будут выяснять - "Русские в Литве или русские Литвы"? (20)

Российские и литовские общественники, деятели...

TOP новостей

Дороги назад в "Содру" не будет: на принятие решения осталось меньше месяца (8)

До 30 июня времени остается все меньше, а ведь многие...

Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television

Создатели "Чернобыля" показали места съемок в Литве: Фабийонишкес и Висагинас (4)

Жуткий, аутентичный и лишающий дара речи – так о...

Утвержден первый визит избранного президента Литвы за границу (43)

С первым визитом избранный президент Литвы Гитанас...

СМИ: Польша не поддерживает Грибаускайте в дележе постов в ЕС комментарий главы МИД Литвы (55)

Польское издание Rzeczpospolita пишет, что Польша не...

Депутат Гражулис в этом году проигнорирует шествие "За равенство!" (4)

Депутат литовского парламента Пятрас Гражулис ,...