В. Монтвидайте покинет должность с 1 июля. Она возглавляла департамент с 2015 года.

По словам представителя правительства Дейвидаса Матулёниса, на эту должность на новый срок полномочий претендуют три человека, в том числе и сама В. Монтвидайте. Конкурс должен состояться 6 июня.

Департамент по делам национальных меньшинств и эмиграции при Правительстве был ликвидирован в 2010 году, тогда формирование политики в отношении национальных диаспор было доверено Министерству культуры. в 2014 году кабмин принял решение восстановить департамент.

Цель департамента - проведение в жизнь политики в отношении нацменьшинств посредством обеспечения интересов проживающих в Литве нацменьшинств, сохранения национальной идентичности, создания условий для их участия в общественно-политической и культурной жизни страны, воспитания гражданской позиции, толерантности, нетерпимости к разжиганию межнациональной розни.