По гуманитарным причинам в Литву разрешено въехать 618 гражданам Беларуси

По сообщению министерства, в Литву уже прибыли 217 белорусов, получивших разрешения, еще 45 попросили политического убежища.

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранцев в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.

Такие разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Это исключение применяется с 11 сентября.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене сообщила, что растет число белорусов, просящих убежище.

"Мы видим, что протесты в Беларуси продолжаются, люди, которые не чувствуют себя в безопасности, обратились по вопросу возможности прибыть в Литву. Все больше людей просят убежища – это, несомненно, не является легким решением, поскольку лицо решает уехать из своей страны надолго", – отметила министр в пресс-релизе.

Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.

Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в в полугодие с даты первого приезда на территорию государств-членов шенгенского соглашения.

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или Департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища - статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве.