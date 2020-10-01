Эту информацию в четверг предоставило BNS Министерство внутренних дел.
"Вчера поздно вечером я подписала еще один указ, так что в данный момент предоставлены 377 разрешений на прибытие в Литву по особым гуманитарным целям (...), люди получили разрешения, но пока не решаются уехать из страны", – сказала в четверг в интервью радиостанции LRT министр внутренних дел Рита Тамашунене.
По ее словам, пока Литве не приходится слишком заботиться о размещении и питании прибывающих белорусов, этим занимаются действующие в Литве и в Беларуси неправительственные организации.
"Если ситуация такова, что негде остановиться, тогда Служба охраны государственной границы заботиться о заселении человека", – сказала глава МВД.
Министр также отметила, в Литве в целом более 20 тыс. белорусов с рабочими или Шенгенскими визами, их количество также растет, поскольку больше, чем обычно остается в нашей стране граждан Беларуси, прибывших с целями учебы или работы.
Правительство Литвы приняло исключения для порядка прибытия в страну граждан Беларуси по особым гуманитарным причинам в середине августа, когда белорусский режим начал жестоко подавлять мирные акции протеста.
Сразу же после президентских выборов в Беларуси в Литву прибыла и бывший кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
Белорусы, стремящиеся прибыть в Литву по гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по вопросу выдачи шенгенских виз и предоставить информацию, подтверждающую гуманитарные причины.
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