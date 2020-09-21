По гуманитарным причинам в Литву разрешено прибыть 262 белорусам

Эту информацию в понедельник BNS подтвердили в министерстве внутренних дел.
Правительство Литвы приняло исключения для порядка прибытия в страну граждан Беларуси по особым гуманитарным причинам в середине августа, когда белорусский режим начал жестоко подавлять мирные акции протеста.
Сразу же после президентских выборов в Беларуси в Литву прибыла и бывший кандидат оппозиции Светлана Тихановская.
Белорусы, стремящиеся прибыть в Литву по гуманитарным причинам должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по вопросу выдачи шенгенских виз и предоставить информацию, подтверждающую гуманитарные причины.
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