По данным системы e.sveikata, от COVID-19 умерло на 153 человека больше, чем сообщалось

По данным Департамента статистики за пятницу, в Литве от коронавируса скончалось 764 человека. Однако, как информировал BNS Центр реестра, в системе e.sveikata представлена информация о 917 смертельных случаях.

"Специалисты по здравоохранению представили в системе e.sveikata данные о 917 лицах, у которых в свидетельстве о смерти причина смерти указана под кодом U07.1 (заболевание COVID-19, вирус установлен)", – говорится в присланном в пятницу комментарии представителя ЦР Миндаугаса Самкуса.

По его словам, сейчас НЦОЗ не берет статистику смертей в системе e.sveikata.

"Статистика смертей и их причины сегодня предоставляются только Институту гигиены. Откуда НЦОЗ берет данные о смертях от COVID-19, мы не знаем", - объясняет представитель Реестрового центра.

В свою очередь, НЦОЗ утверждает, что, в соответствии с действующим порядком, информацию о случаях смерти он получает из медучреждений.

"После появления информации об избыточных смертях, которые, вероятно, могли быть связаны с заболеванием COVID-19, НЦОЗ обратился письменно в ЦР с просьбой предоставить детальные данные о всех зарегистрированных в Электронной информационной системе инфраструктуры услуг здравоохранения и сотрудничества случаях смертей от заболевания COVID-19", - прокомментировала BNS представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.

ЦР подтвердил BNS, что получил это обращение.