По данным на утро четверга в Литве новых случаев коронавируса нет

В среду был взят 31 мазок на коронавирус, все они оказались отрицательными. До сих пор в стране коронавирус выявлен у трех человек, которые были в Северной Италии – у женщины из Шяуляй и пары жителей Каунаса. В целом проведен 321 анализ на коронавирус.
Группа информирования общественности также сообщает, что Национальный центр общественного здоровья располагает данными о 6767 лицах, путешествовавших на территориях с повышенным риском распространения вируса COVID-19, ведется наблюдение за состоянием этих людей.
С четверг информацию о результатах анализов на коронавирус будут публиковаться раз в сутки, утром, отдельно планируется информировать о возникновении новых подтвержденных случаев.
Во всем мире зарегистрировано 126,3 тыс. случаев коронавируса, 4,6 тыс. человек скончались, более 68,2 тыс. – выздоровели.
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