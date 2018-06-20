Рядом с нудистским пляжем в Паланге есть знак, разрешающий приводить сюда домашних животных, но другие пляжи Паланги и Швянтои все еще закрыты для животных. Запрет не распространяется на служебных животных и собак-поводырей.

Правда, пока за это нарушение отдыхающих не наказывают, поэтому они приводят на пляж своих четвероногих питомцев.

"Такая собака ни на кого не нападет", – удивляется запрету владелица небольшой собачонки, которой некому оставить собаку, поэтому она берет ее на отдых с собой.

Представитель Палангской мэрии Эгле Палубинскайте сказала, что по этому вопросу мэрия все еще ждет решения министерства. Только после этого могут быть приняты решения на местном уровне.

На курорте в прошлом году планировали открыть отдельный пляж для людей с домашними животными, но пока отдельную зону для них не выделили.

"К сожалению, у самой мэрии нет таких полномочий: когда появится такой пляж, зависит от Министерства охраны окружающей среды. Сейчас законы запрещают открывать такие пляжи.

(...) Планируем оборудовать две зону на пляжах для владельцев домашних животных: одну в Паланге, другую – в Швянтои. Сейчас есть зоны, где нельзя находится с животными не только на пляжах, но и в дюнах", – заметила Палубинскайте.

После публикации этого текста, представители Палангской мэрии передали комментарий мэра Паланги Шарунаса Вайткуса.

"Пляжи для отдыхающих с животными на территории Паланги будут оборудованы – такое решение было принято после консультаций с Министерством охраны окружающей среды. 20 июня утром в мэрии состоялось совещание и было решено разрешить приводить животных на два участка пляжа – в Немирсете и Швянтои. Там оборудуют необходимую инфраструктуру и расставят знаки", - указал мэр.