Рядом с нудистским пляжем в Паланге есть знак, разрешающий приводить сюда домашних животных, но другие пляжи Паланги и Швянтои все еще закрыты для животных. Запрет не распространяется на служебных животных и собак-поводырей.
Правда, пока за это нарушение отдыхающих не наказывают, поэтому они приводят на пляж своих четвероногих питомцев.
"Такая собака ни на кого не нападет", – удивляется запрету владелица небольшой собачонки, которой некому оставить собаку, поэтому она берет ее на отдых с собой.
Представитель Палангской мэрии Эгле Палубинскайте сказала, что по этому вопросу мэрия все еще ждет решения министерства. Только после этого могут быть приняты решения на местном уровне.
На курорте в прошлом году планировали открыть отдельный пляж для людей с домашними животными, но пока отдельную зону для них не выделили.
"К сожалению, у самой мэрии нет таких полномочий: когда появится такой пляж, зависит от Министерства охраны окружающей среды. Сейчас законы запрещают открывать такие пляжи.
(...) Планируем оборудовать две зону на пляжах для владельцев домашних животных: одну в Паланге, другую – в Швянтои. Сейчас есть зоны, где нельзя находится с животными не только на пляжах, но и в дюнах", – заметила Палубинскайте.
После публикации этого текста, представители Палангской мэрии передали комментарий мэра Паланги Шарунаса Вайткуса.
"Пляжи для отдыхающих с животными на территории Паланги будут оборудованы – такое решение было принято после консультаций с Министерством охраны окружающей среды. 20 июня утром в мэрии состоялось совещание и было решено разрешить приводить животных на два участка пляжа – в Немирсете и Швянтои. Там оборудуют необходимую инфраструктуру и расставят знаки", - указал мэр.
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