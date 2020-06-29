"Главная площадь государства, что было установлено законодательными актами – это наверное не то же самое, что двор (один из дворов) мэра, где можно вволю проводить эксперименты.

​Может, картошкой засадить? Может пивные бары построить? Каждая смелая идея может найти поддержку. Пиво – хорошее дело таким летом; его пить полезно, как говорят в народе. Так почему только песочница для детей и взрослых?", – писал Ландсбергис.

По его словам, главное - выбранное место.

"Не сама АЭС, а географический Островец. Я не против личных придумок мэра, провокаций в стиле Флюксуса. У нее есть сторонники. Слава Богу и Юргису Мачюнасу, люди еще способны играть. Но не отрицают и другие возможности.​ Когда светит солнце, пляж смотрится привлекательно, даже без принесенного пива. Утреннее счастье. А если еще отвести русло реки к пляжу? Не наоборот, не пляж у реки, этим мир не удивишь.

Только от количества песка зависит, что Вильнюс на этом месте может устроить. ​Привези на сезон в 10 раз больше песка, и делай на Лукишкской площади не только Палангу, но и Дакар. С холмами свободы, по которым на квадроциклах будут ездить наши бравые моржи. Не падая, при этом ни в какие лужи", – писал Ландсбергис. Политик иронично заметил, что "земляничная полянка" - тоже красиво.

"Можно вернуться к советским идеям, как в здания из бетона и стекла закрыть опиум для народа – храм Якова и Филиппа. ​Важно, чтобы это не было ни победившим проектом архитектора А.Палекаса, ни Погоней в духе несовременного патриотизма (это Литва!), ни памятником неизвестному борцу за свободу, ни неизвестному партизану (хранит ли муниципалитет в своей кладовке тот камень с записью, лежавший напротив здания КГБ?). Все это было неприятно серьезным, несовременным; слишком серьезным, на фоне того, что удел нашей свободы и наша мечта – веселье. Пусть это будет и последний пир во время чумы", – сказал Ландсбергис.

Политик предложил: "Так может давайте построим на площади небольшой макет БелАЭС – уникального аналога "Арки на набережной", все еще символизирующей советское время о котором мечтали?".

"Башни БелАЭС может хоть сколько-то вправили бы мозги загорающей либеральной молодежи без дополнительных трат на это. Ведь рядом с Вильнюсом, как ни в чем не бывало, растет наше светлое завтра свободы. Давайте радоваться! ​Свобода быть пустышками – это благо мы завоевали. Тут не поспоришь.

Старый лозунг нигилистов – "Наплевать мне на ваши могилы" – тоже из репертуара свободы. Поэтому все к лучшему в этом лучшем из миров. Давайте просто побудем свободными птичками Божьими. Когда тень БелАЭС затмит наши игровые площадки, улетим в Египет. Кстати, может построим на иронизировал Ландсбергис.