Банк недвижимости (Turto bankas) должен до весны разработать концепцию применения бывшего здания тюрьмы, которое занимает около 2 га.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс заявляет, что помимо снятого американской компанией Netflix детектива "Молодой Воландер" в ближайшее время в Литве можно ожидать съёмки ещё одного знаменитого сериала.

"Мы постараемся в ближайшем будущем передать управление тюрьмой Лукишкес предприятию Mūsų amatai, чтобы они могли в дальнейшем ещё больше задействовать Лукишкес. Мы будем ждать, пока Turto bankas завершит разработку концепции. Проводятся и экскурсии, и вечеринки, снимаются сериалы. Вильнюсское бюро кино помогает нам, оно становится посланником, оно представляет тюрьму на международных выставках", - сказал министр.

Юрате Пазикайте, директор Вильнюсского бюро кино, говорит, что таких универсальных мест в мире всего несколько, и в результате растущего интереса кинематографистов к Литве тюрьма стала козырной картой страны при её выборе среди нескольких альтернатив.

"Кто интересуется, я не могу раскрыть, мы сделаем это, как только сможем. Но когда в городе появляется такой новый, уникальный объект, интерес к нему огромен. Здесь можно снимать не только тюрьму, но и множество других сцен. Я думаю, что такой объект сильно повышает привлекательность Вильнюса, так как некоторые говорят, что таких в мире всего два, а другие - что их всего пять", - подчеркнула она.

Ю.Пазикайте говорит, что бюро подготовило видеопрезентацию виртуальной реальности в тюрьме и собирается представить её на следующей неделе на американском кинорынке, в декабре - на аналогичном мероприятии Focus в Лондоне, а в следующем году - в Берлине, Каннах.

"Мы хотим вывезти этот объект за границу, я думаю, что это такая "конфетка", большое преимущество страны. Место также уникально и тем, что оно ещё не используется. Это тоже весточка для переговоров с зарубежными продюсерами", - заверила она.

"Мы бы очень хотели оставить это место для кино. Потому что конкуренция между странами огромна, и кинематографисты приезжают в Литву ради всего комплекса: людей, льгот, локации, инфраструктуры. Здесь было бы ещё одно преимущество в привлечении международных кинопроектов", - сказала глава Вильнюсского бюро кино.

Последние заключённые и осужденные были вывезены из тюрьмы Лукишкес в конце июня этого года. В июле политики, бизнесмены и непрофессионалы рассматривали возможность открытия в свободных помещениях на этой территории стартапа, культурного пространства, гостиницы или туристического объекта.

Среди рассмотренных предложений - возможность передать помещение Вильнюсскому муниципалитету или банку Turto bankas для продажи или сдачи в аренду частному бизнесу. Однако тот факт, что комплекс зданий включен в реестр культурных ценностей, может осложнить бизнес.

Рядом с комплексом находится ряд государственных учреждений - Сейм, Верховный суд, министерства финансов и иностранных дел.