"Вопрос оплаты поездки решается, но МИД выпустил рекомендацию несколько недель назад, просил наших граждан не ездить за границу, – напомнил Сурплис. – Мы оцениваем разные возможности, однако в критическом случае люди могли бы подумать, что за поездку или ночлег в гостинице им заплатит государство".

Какова вероятность, что помогут вернуться тем, кто находится в экзотических странах? "Люди могут рассчитывать на помощь государства, – сказал Сурплис. – Но надо понимать, что в первую очередь вернут тех людей, которых собралось много (в одном месте – Delfi)".

Сейчас много граждан Литвы находится у польско-немецкой границы и в Испании. Когда им помогут, будут решать вопрос других граждан.

С какой целью находящиеся за границей уехали из Литвы? "Большая часть, конечно, была в отпуске и поездках, – сказал он, заметив, что какая-то часть уехала еще до рекомендаций МИДа. – Есть те, кто учится за границей или работает. Эти люди не обязательно должны возвращаться".

Сейчас отмечают, что на польско-немецкой границе стоят около 400 автомобилей, а на паром может вместиться не больше 250.

"На паром поляки хотят посадить и латышей, и эстонцев, за ситуацией наблюдают. Представители нашего посольства в Германии работают на месте. МИД и Министерство транспорта ведут работу", – сказал Сурплис.

Он прибавил, что призывает жителей самих искать возможность вернуться. "По моим сведениям, паром из Киля еще не заполнен, на нем можно вернуться", – сказал он, заметив, что можно подумать и о том, чтобы остаться в Германии и вернуться в Литву позже.

По его словам, все должны понимать, что поездка в Литву не будет такой, как обычно: "Нужно вооружиться терпением".

По данным МИД Литвы, около 2000 граждан застряли за границей.

По словам Сурплиса, два самолета сегодня должны лететь за гражданами Литвы в Испанию.