"Корзины" студентов университетов в этом году подорожали на 181-1668 евро, коллегий – с 194 до 809 евро. Правда, министерство напоминает, что это повышение "корзины", однако после ее повышения вырастет и плата за обучение, поскольку она не может быть ниже этой "корзины".

Нормированные цены на обучение ("корзину") устанавливает государство. Это средства, которые государство платит за обучение студентов-бесплатников. Университетская плата – это деньги, которые платят студенты или их родители из своего кармана.

Университетскую плату за обучение устанавливают сами университеты, Министерство науки и образования их не контролирует, поэтому университетские цены порой бывают намного выше нормированной цены.

27 февраля министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс своим приказом утвердил новые цены.

После этого шага следующим несомненно будет повышение платы за учебу, которую устанавливают университеты. Новые цены станут известны в мае. Подорожает и обучение в коллегиях.

Изменение цен, по данным вузов, коснется только новых студентов, тех, кто уже учится это не касается.

Дороже всего в Литве стоит обучение пилотов. С сентября 2019 года их обучение подорожает до 13 418 евро (на 1668 евро). В прошлом году стоимость обучения пилотов была увеличена на 174 евро.

Подорожали все специальности, меньше всего цена увеличилась на историческом факультете, больше всего подорожало обучение пилотов.

За обучение историки, филологи, археологи, философы, теологи и т.д. будут платить 1466 евро в год (на 181 больше, чем в прошлом).

На 222 евро подорожало обучение математиков, реабилитологов, специалистов по уходу, акушеров, спортсменов - с 1569 до 1791 евро.

На 269 евро подорожало обучение лингвистов, литературологов, языковедов - с 1906 до 2175 евро.

На 321 евро подорожала подготовка будущих архитекторов, воспитателей, программистов, физиков, специалистов по гигиене ротовой полости, фармацевтов, специалистов по сельскому хозяйству, инженеров, технологов, психологов, переводчиков и др. – с 2274 до 2595 евро.

На 349 евро подорожала подготовка будущих медиков и ветеринаров - до 3100 (было 2715 евро). Подготовка дизайнеров, театральных работников, актеров театра, кино, танцовщиков, реставраторов культурных ценностей, одонтологов подорожала на 467 евро - с 3294 до 3761 евро.

В коллегии больше всего подорожало обучение музыкантов - до 5223 евро (было 4414 евро).

Подорожали все специальности - одни меньше, другие больше.

Представитель Вильнюсского университета Эрвинас Спудис сказал DELFI, что после повышения "корзины" студента увеличится плата и для студентов-платников.

"Повышение платы за бесплатников повлияет и на цены для студентов-платников по простой причине – по закону, они не могут быть ниже установленных государством", – сказал Спудис и прибавил, что цены появятся в мае и их будут платить только новые студенты, которых примут в этом году.

Представитель Каунасского технологического университета Кристина Уквалбергене сказала DELFI, что плата за обучение, вероятно, увеличится, но это не касается тех студентов, которые уже учатся в вузе.

Представитель Министерства науки, образования и спорта Эгле Раденене сказала, что на обучение студентов в 2019 году государство выделит больше средств, поэтому и увеличится "корзина". Она назвала и причину повышения цен - рост зарплат преподавателей в 2019 году.

По ее словам, на 13% больше средств выделят и на стипендии студентам.