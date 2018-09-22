В аэропорту в ожидании прибытия самолета архиеписком Гинтарас Грушас сказал, что все уже готово – остается дождаться гостя. "Мы считаем, что уже прошел дождь. Если будет немного накрапывать, это ничего. Дни будут приятными, их тепло нас коснется", – сказал Грушас.

На вопрос, чем отличается визит папы Франциска и папы Иоанна Павла II, Грушас сказал, что условия 25 лет назад были совсем иными. "В прошлый раз я продумывал все детали. Сейчас могу принимать папу, быть рядом с ним. Это большое счастье", – сказал он.

Между тем на площади С.Даукантаса становится все больше людей.

"Я не боялась, что будет много людей. Странно, что их немного", - рассказала пожилая жительница Вильнюса. Она пришла одна, она – вдова. Женщина едва сдерживала слезы.

"25 лет назад я была в парке Вингис", – сказала она. По ее словам, увидеть папу – это благо. Она сказала, что будет просить здоровья для всей семьи, сестры. "Я должна об этом попросить", – сказала она.

За последний час на площади С.Даукантаса собралось около 30 человек.

DELFI напоминает, что именно здесь состоится первая встреча с папой. Позже понтифик переедет в Острую браму, а потом на Кафедральную площадь.

Пока собравшиеся прислушиваются к рекомендациям и приходят в плащах, а не с зонтами. У каждого места встречи стоят контрольные пункты – охрана проверяет карманы и сумки приходящих.

Все приходящие проходят через металлодетектор.

Но не все рады визиту папы римского. У президентского дворца журналисты говорили с парой из Украины, которая приехала в Литву два дня назад. Они хотели здесь отдохнуть. Они не знали о визите папы. Увидев ограждения и полицейские кордоны, украинцы решили уехать из Вильнюса в Палангу.