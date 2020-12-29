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Такой новогодней ночи в Литве еще не было – запрет на собрание у праздничных елок, ограничение движения, ограничение парковки, отключение праздничных огней, полиция и стрелки будут призывать жителей к порядку. Все это для того, чтобы 2021 год жители Литвы встречали дома. Что ждет жителей Каунаса и Вильнюса, которые в Новогоднюю ночь придут на главные площади.
Планы Вильнюса и Каунаса на Новый год: при первых признаках скопления людей огни на елках буду выключены
© R. Tenio nuotr.

"Мы предусмотрели ужесточение порядка движения в центральной части города с 22 ч. 31 декабря до 4 ч. 1 января. Движение будет ограничено на четырех улицах. По этим улицам не будет ходить и общественный транспорт. Будет запрещена парковка около Кафедральной и Ратушной площади. Об этом будут свидетельствовать запрещающие знаки, STOP-ленты. Новогодних фейерверков не будет", - сказала вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте.

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По ее словам, будут дежурить полицейские и сотрудники Службы общественной безопасности, чтобы люди не собирались около елок: "Мы сотрудничаем и со стрелками. Мы надеемся на сознательность жителей, ведь сегодняшняя ситуация касается каждого из нас - надо думать о себе и о близких. Оставаясь дома, мы гарантируем безопасность для всех".

Вопрос огней на елках пока не решен, но будет принят в ближайшее время.

Представитель Каунасского муниципалитета Агне Аугоне сказала, что несколько недель назад город принял решение: "Новогодней вечеринки на Ратушной площади в этом году не будет. Не будет и традиционных фейерверков. Пусть это будет символическая солидарность с теми людьми, семьями, которые во время пандемии лишились близких и сейчас борются с болезнью".

На Ратушную площадь будет закрыт и проход и проезд с 20 ч. 31 декабря до 8 ч. 1 января.

"На Ратушной площади работают видеокамеры, поэтому, если дежурный заметит, что там собираются люди, то огни на елке и других декорациях выключат. Пока этого делать не потребовалось", - сказала Аугоне.

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