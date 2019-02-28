28 февраля на пресс-конференции заместитель главы ГНИ Артурас Клераускас рассказал, что "теневая" экономика - это сложное явление, охватывающее разные способы действия, практически все сферы экономической деятельности.
"Соответственно, обуздание этого явления - большой вызов, который не по плечу одному ведомству. Поэтому в этом участвуют все контролирующие ведомства.
Новость такова, что несколько дней назад главы 7 ведомств, т.е. ГНИ, Служба расследования финансовых преступлений, Таможенный департамент, Департамент полиции, Инспекции по труду, Государственной продовольственно-ветеринарной службы, Службы охраны госграницы – подписали один приказ о создании центра анализа риска. Он будет работать на уровне центральных ведомств", – сказал он.
Клераускас пояснил, что центр будет работать с рисками и идентификацией нарушения закона.
"Цель - не увеличение массовости контроля, скорее наоборот – хочется работать точно и пропорционально, и что-бы меры были направлены на тех, кто не слушает призывы и добровольно не платит налоги", – сказал он.
Глава ГНИ Эдита Янушене рассказала: "Это нас волновало вчера, волнует сегодня и будет волновать завтра. Для нас важно, чтобы сделки между группами компаний были прозрачными, чтобы они базировались на принципе вытянутой руки, чтобы не направлялись на снижение налогов.
У нас есть многослойная сеть-матрица, в которой видны родственные связи, владение акциями, руководители. Кроме того, мы просматриваем денежные потоки и видим связи между компаниями.
Это позволяет быстро идентифицировать риск. Если сделка вызовет у нас подозрения своей стоимостью и целесообразностью, мы сможем посмотреть связи между компаниями", – сказал он.
Представитель ГНИ Эгле Раманаускене сказала, что инспекция по-прежнему будет внимательно следить за соблюдением дисциплины в электронном пространстве. "В 2018 году мы идентифицировали, что в электронном пространстве не декларировали 7,7 млн. евро. Это много, поэтому эта сфера стала для нас приоритетом в 2019 году", – сказала она.
По словам Раманаускене, в 2019 году немало внимания уделят состоятельным жителям.
"В 2018 году контролировали 50 таких жителей. Это те люди, у которых много имущества, но налогов они платят сравнительно немного.
В 2018 году провели 19 контролирующих действий. В ходе этих действий насчитали дополнительно 2,5 млн. евро налогов", – сказала она.
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