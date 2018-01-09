Палуцкас сказал LRT.lt, что с министром здравоохранения давно обсуждают нагрузку и зарплаты врачей не только в Вильнюсе, но и во всей Литве, поскольку они не пропорциональны.

"2,5 года мы высылали Минздраву разные письма с просьбой пересмотреть расценки за обслуживание пациентов. Корзина младенцев сейчас составляет 110 евро, пенсионеров старше 65 лет – 47 евро, а работающих лиц – 25–26 евро. Это неадекватные размеры, но все министры, как соцдемов, так и нынешний – Аурелиюс Верига, красиво говорят о наличии проблемы, но...", – рассказал Палуцкас.

На вопрос, откуда возьмут деньги на повышение зарплат врачей, Палуцкас напомнил, что бюджет города вырос на 56 млн. евро. Поэтому хотят снизить нагрузку на врачей и повысить им зарплаты.

На данный момент врач в поликлинике должен принимать около 40 пациентов в день - 15 минут на человека, включая заполнение документов.

Правда, вице-мэр заметил, что на осуществление реформы потребуется время – потребуется больше семейных врачей, кабинетов. Однако Палуцкас убежден, что их можно будет привлечь из других районов и городов.

"Чтобы зарплаты семейных врачей увеличились во всей стране, надо пересмотреть распределение средств Фонда обязательного страхования здоровья, а для этого нужны решения Минздрава. Кроме того, нужно готовить больше семейных врачей (...)", – сказал он.

Глава крупнейшей вильнюсской Центральной поликлиники Кястутис Штарас сомневался в том, что можно ли увеличить зарплату врача, если уменьшить нагрузку.

Сейчас в поликлинике 130 000 пациентов. У каждого врача 1400–1600 пациентов. Если уменьшить их число на 20%, останется 1250. За такое количество пациентов врачу и будет платить Больничная касса.

"Зарплаты врачей не увеличатся, только уменьшится нагрузка. Но врачи все равно должны будут работать те же 7 ч. 36 мин.", – сказал Штарас. Средние зарплаты семейных врачей в его поликлинике – 1430 евро "на бумаге".

Штарас считает, что лучше – neне снижать нагрузку, а мотивировать врачей, если они принимают пациента раньше, чем через неделю.

"С другой стороны, мотивирует ли это молодых врачей остаться в Литве, если нагрузка уменьшится, а зарплаты останутся прежними? Думаю, они были бы согласны оставить прежнюю нагрузку, но появилась возможность больше заработать", – считает Штарас.

После уменьшения нагрузки Центральной поликлинике пришлось бы нанять еще 9-12 семейных врачей.

Пока поликлиника не ощущает нехватки семейных врачей, поскольку является для них крупнейшей базой для обучения в резидентуре. В ней после учебы в резидентуре каждый год остается 3–4 молодых семейных врача.

Палуцкас заявил, что после уменьшения нагрузки, зарплаты увеличатся: "Мы ведь выделим 4 млн. евро на повышение зарплат, повысим расценки. [...] Но я согласен с тем, что проблему надо решать в масштабах всей страны и в первую очередь – реформировать распределение средств Фонда здравоохранения".

По словам вице-мэра, мэрия готовится к такой реформе 1,5 года. Она должна начаться в июне, а действовать заставляет то, что в последнее время Норвегия и Германия массово привлекают литовских врачей.

Глава Шешкинской поликлиники, в которой 90 000 пациентов, Йонас Кайрис одобряет планы мэрии, но сомневается в том, что эту реформу можно осуществить быстро. С началом реформы этой поликлинике потребуется 6-7 новых семейных врачей.

По словам Кайриса, сейчас говорят о том, что мэрия может оплатить расходы на обучение в резидентуре 20 семейных врачей, а те в свою очередь обязуются отработать в столице 3-4 года.

"Это проблема и быстро ее решить не удастся. Найдем ли мы столько новых специалистов, сколько потребуется поликлиникам?" – задался вопросом Кайрис.

Зарплата семейных врачей Шешкинской поликлиники 1100–1200 евро "на руки".

Оценивая действующие расценки Больничной кассы, Кайрис сказал, то они - абсурдны.

"Почему бюджет Больничной кассы каждый год сбалансированный? А потому, что она не считает, сколько реально стоит каждая операция, работа семейного врача, только подсчитывает свои доходы и делит на количество услуг, выводит их стоимость.

Люди ведь этого не знают. Они свято верят, что за год они заплатили за здравоохранение огромные деньги, поэтому должны на них получить услуги. Думают, что медицинские учреждения не знают, куда девать деньги", – сказал Кайрис.