Ослабление условий карантина в прошлые выходные почувствовала и Паланга. Гостей принимали гостиницы и кафе. Правда, хорошее начало в буквальном смысле подмочил дождь.

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене признала, что предприниматели понемногу возвращаются к спокойной жизни. Как только начался карантин, клиенты, которые планировали в Паланге весенний и летний отдых, стали отзывать бронь. Сейчас, когда условия карантина смягчили, люди стали бронировать жилье на лето.

"После того как с 11 мая в Паланге снова можно сдавать жилье в аренду, интерес вырос, пошли запросы на май и июнь", – сказала она.

Литовцы едут в Палангу, несмотря на то, что на курорте из-за карантина не проводят крупные мероприятия. Однако, как будут обстоять дела с отдыхающими в Паланге летом, будет зависеть не от карантина или пандемии, а от погоды.

"Уличные кафе уже работают, но, например, в прошлую субботу и воскресенье шел дождь, поэтому условия не были удобными", – заметила собеседница.

Несмотря на это, она заметила, что жизнь понемногу возвращается в свою колею. Однако, например, заявок из-за границы поступает немного.

Климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал, что прогнозировать, каким будет лето - рано и невозможно.

"Погоду на все лето предугадать невозможно. Географическое положение Литвы такое, что на нас воздействуют воздушные массы со всех сторон, поэтому все может неожиданно измениться", – сказал он.

Валюкас предложил не забывать, что лето в Литве всегда было изменчивым – то теплее, то холоднее.

"Такого, чтобы все время держалась примерно одинаковая температура, в Литве не бывает. Обычно такие колебания предугадать невозможно", – сказал он.

Однако климатологи отмечают, что в целом теплая погода в Литве смягчается в сторону осени. Например, лето часто тянется до середины сентября. Кроме того, если говорить в целом, чаще бывают и волны жаркой погоды. Началом лета считается тот период, когда среднесуточная температура составляет 15 градусов тепла.

По словам Валюкаса, климатологическое лето начинается обычно в середине июня. На взморье – иногда позже, ближе к Дню Ивана Купалы. Кроме того, глобальное потепление сказывается и в количестве осадков. Правда это выражено не в том, что часто идут дожди, а в том, что за один раз выпадает большое количество осадков.

"Это связано с тем, что идет больше ливневых дождей. Если говорить о лете, то тогда за короткое время выпадает большое количество осадков. С дугой стороны чаще бывают засушливые периоды", – прибавил Валюкас.