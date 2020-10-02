"Как раз на следующей неделе, думаю, будут предложения – их обсудит как Комитет по управлению Covid-19, так и правительство – чтобы ввести отказ от какого-то показателя, чтобы все было связано с данными по Литве - изолироваться приезжающим из стран, где уровень заболевания выше, чем у нас", – сказал Верига.
По его словам, такое решение не касалось бы третьих стран.
Сейчас показатель заболеваемости за последние 14 дней в Литве составляет 45,8 случаев на 100 000 жителей.
Меньше чем в Литве показатель в Польше (44,5), Греции (41,8), Италии (40,4), Болгарии (36,5), Германии (32,1), Норвегии (28,7), на Кипре (24,4), в Финляндии (23,6), в Лихтенштейне (23,5) и Латвии (19,5). Выше чем в Литве - в Испании (325,9), Чехии (282,6) и Франции (241,8).
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