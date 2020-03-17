Планируете визит в поликлинику? Что надо знать

План работы поликлиник был разработан 15 марта на совещании администрации Вильнюсской мэрии с представителями учреждений здравоохранения.
С 16 марта в Вильнюсе, как и во всей стране, действует карантин с целью пресечения распространения коронавируса.
16 марта все пациенты, которые были зарегистрированы к врачам - как к семейным, так и к специалистам, получили смс-сообщения о переорганизации работы поликлиник. После введения карантина отменяются операции и посещения поликлиник. Решение о необходимости плановой консультации будет принимать врач. Жителей просят оставаться дома, если есть необходимость - звонить в регистратуру.
В связи с коронавирусом можно звонить по бесплатному номеру 1808 (если появятся характерные для гриппа симптомы – жар, кашель, боль в горле, тяжелое дыхание – после поездки за границу или контакта с возможным носителем; чтобы проконсультироваться и по другим вопросам) круглосуточно.
Один из самых актуальных вопросов сейчас – предоставление услуг, как выписать лекарства, получить план лечения, консультацию, больничный, получить направление на анализы и т.д. Организация этих вопросов будет проводиться дистанционно.
Особое внимание уделяется переорганизации работы семейного врача, будет включено управление потоками пациентов. Пациенты не должны удивляться тому, что у входа в поликлинику будет стоять работник, который будет выяснять причину визита, измерит температуру и будет решать, попадет пациент к врачу или вернется домой, а услуги получит дистанционно. Во время карантина нельзя записаться к врачу по интернету, но можно записаться на дистанционную консультацию.
Для дифференциации пациентов: с температурой, без, нуждающихся в дистанционной консультации будут использовать быстрые тесты проверки на грипп.
Во время карантина откладывают все плановые консультации, за исключением тех, без которых пациенту придется ехать в больницу.
Будет ограничено предоставление услуг на дому, за исключением амбулаторного ухода и услуг паллиативного ухода на дому.
Откладывают все профилактические и обязательные исследования в рамках превентивных программ, а также профилактические медосмотры.
Откладывают предоставление одонтологических услуг за исключением предоставления первой помощи.
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