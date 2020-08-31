Планировавшего теракт в Вильнюсе студента предлагается приговорить к 4 годам тюрьмы

Вильнюсский окружной суд (ВОС) в понедельник приступил к рассмотрению дела о попытке совершения теракта.
По словам прокурора, в прошлом молодой человек не был судим, смягчающим обстоятельством является то, что Г. Бержинскас признает свою вину и чистосердечно раскаивается.
Также было сообщено, что обвиняемый вменяем и может отвечать за свои действия.
Адвокат Г. Бержинскаса Айдас Мажейка сказал, что не просит сократить срок предложенного наказания, однако утверждал, что его подзащитный соответствует критериям, в соответствии с которыми он может быть приговорен к еще молее мягкому наказанию, не связанному с лишением свободы.
ВОС вынесет решение 18 сентября.
Г. Бержинскас (1999 года рождения) обвиняется в том, что 6 октября прошлого года оставил под стеной здания в Вильнюсе на улице Ю. Бальчиконё, где находится офис международной компании Western Union, самодельную бомбу и написал на стене здания черной аэрозольной краской FK DIVISION, SIEGE и нарисовал свастику.
Его задержали 15 октября в ходе спецоперации. У него дома доме было обнаружено уже готовое к взрыву нелегальное взрывчатое вещество и химические вещества, из которых можно изготовить самодельное взрывное устройство большой мощности.
Во время обысков также было найдено самодельное оружие, пригодное для стрельбы, и часть оружия категории С, ультраправая экстремистская и националистская литература и символика.
По данным правоохранительных органов, Гедиминас Бержинскас причисляет себя к ультраправой экстремистской группировке Feuerkrieg Division.
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