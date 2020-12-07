На столе временного правительства - постановление, согласно которому работу государственных и муниципальных учреждений, их компаний организуют удаленно, кроме того, на удаленной основе будут обслуживать и клиентов.

Если это невозможно, то в таких учреждениях будут регулировать поток посетителей, следить за соблюдением дистанции, обеспечивать требующиеся нормы гигиены.

В постановлении сказано, что переход на такого рода деятельность предложат и частному сектору.

Торговцам также придется приспособится к более жестким требованиям – в магазинах, торговых центрах, на рынках и в других местах торговли будут требовать обеспечить на каждого посетителя не 10, а 15 кв. м (если общая площадь 10 000 кв. м или меньше) или 30 кв. м (если общая площадь больше 10 000 кв. м).

Однако тут предлагают альтернативу – 20 кв. м на одного посетителя.

Предпринимателям готовят и несколько новых рекомендаций – во всех магазинах, торговых центрах, на рынка и в других местах торговли и предоставления услуг предлагают увеличить количество работающих касс, чтобы у каждой было не больше 5 покупателей. Кроме того, рекомендуется, чтобы за покупками ходил только один из членов каждой семьи.

Рекомендуется также не использовать рекламу, акции, дегустации, чтобы не привлекать в магазины покупателей.

Есть более жесткая альтернатива - закрытие магазинов и рынков.

Если будет принято такое решение, то будут работтаь только те предприниматели, которые занимаются продажей продуктов питания, торговлей товарами для животных, аптеки, салоны оптики, магазины ортопедических товаров.

Новые ужесточения коснутся и спорт-клубов – не будет исключений для проведения индивидуальных тренировок. Останутся только исключения для профессиональных спортсменов.

Правительство обсудит отказ от открытия музеев и галерей с середины декабря (ранее планировалось такое облегчение).

Будет решаться и вопрос работы дошкольных, школьных учреждений – предлагают оставить детские сады и подготовительные классы, а всю школу перевести на удаленное преподавание. Исключение будет касаться только специализированных школ.

Кроме того, все внеклассные занятия предлагают перевести на удаленную основу, за исключением практических занятий для авиаторов, моряков и будущих водителей.

Карантин в Литве предлагают продлить до 24.00 ч. 31 декабря. Более жесткие требования вступят в силу с 12 декабря.

Правда, о предложениях в воскресенье говорили и члены совета по здравоохранению, созданного президентом Гитанасом Науседой.

Они предлагают обсудить максимальное ограничение передвижения жителей, сократить общение между семьями и продажи непродовольственных товаров по выходным.

Члены совета также предлагают, чтобы у каждого учреждения был план работы на время карантина, а детские сады посещали бы только дети тех родителей, которые не могут работать удаленно.