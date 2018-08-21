План по привлечению поляков Литвы создавали не "крестьяне": изменилась лишь одна существенная деталь

Правящие мотивируют свое внимание тем, что в глаза бросается огромная экономическая и социальная разница, поэтому "спасение" этого региона надо организовать в первую очередь. Между тем эксперты видят, что это на пользу местной политической силе – ИАПЛ-СХС и не исключают, что за такой "подарок" регионам, в которых действует ИАПЛ-СХС, партия отблагодарит поддержкой в парламенте.

Первую идею отклонили

Идея учреждения так называемого Фонда юго-восточной Литвы появилась в 2012 году. Ее автор – член парламента и Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО–ХДЛ) Лауринас Кащюнас. По его словам, логика идеи проста – хотели создать финансовый инструмент, который позволит местной общине получать деньги напрямую, в обход мэрии, и осуществлять различные проекты.

"Данные свидетельствовали, что эффектом столицы не пользуются вообще. Особенно Шальчининкский район - один из тех, которые получают меньше всего зарубежных инвестиций. Не только в силу какой-то региональной специфики, а потому, что сама ИАПЛ не хочет впускать каких-то деятелей, которые создали бы альтернативные рабочие места, что сделало бы людей менее зависимыми от сети лояльности, созданной муниципалитетом. По сути ИАПЛ там контролирует все учреждения", – сказал DELFI Кащюнас.

Именно поэтому, в соответствии с первичной идеей фонда, заявки должна была принимать специальная комиссия фонда, а средства распределять совет фонда. В состав совета должны были входить 11 членов – по одному члену горсоветов Вильнюсского и Шальчининкского районов, по одному представителю из ассоциаций общин этих районов и 7 представителей госучреждений. В таком случае при распределении средств мэрия имела бы минимальное влияние.

Однако парламент отклонил эту идею. В конце 2017 года, когда предлагался этот проект, его критиковали как правящие, так и члены ИАПЛ-СХС. Говорили, что в таком случае по национальному признаку выделяется один регион, кроме того, по словам польских политиков, покушались на национальную идентичность нацменьшинства.

В новом плане усилена роль мэрий

Однако сама идея никуда не пропала – в публичном пространстве она появилась под новым названием: план расширения вильнюсской функциональной зоны. В конце июня МВД распространило сообщение о том, что правительство одобрило этот план. DELFI обратился в МВД с просьбой ознакомить с планом, но порталу ответили, что это еще не окончательный вариант, сейчас его правят. Окончательный вариант появится осенью.

Редакции удалось получить неофициальный вариант этого плана. После ознакомления с ним, возник вопрос, почему же отклонили план Кащюнаса, а новый, идея которого по сути та же – оживить юго-восточную Литву – нашел поддержку.

Вице-министр МВД Арунас Гражулис и лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис сказали DELFI, что новый план отличается от прежнего тем, что он - только первичная часть общего плана, охватывающего всю Литву. Кроме того, правительству не понравилось, что от принятия решений были отстранены мэрии. Новый план предполагает активное сотрудничество с работниками мэрий, а значит и членами ИАПЛ-СХС.

"План расширения вильнюсской функциональной зоны и предложение в связи с созданием Фонда юго-восточной Литвы отличаются в корне. В случае с фондом хотели создать механизм финансирования, на которой не распространялись бы общие принципы создания бюджета и регламентируемые законом взаимоотношения между государством и мэрией, т.е. какие-то проекты финансировались бы без привлечения мэрий. Правительство не могло одобрить такую модель, поскольку оно выступает за правовую последовательность", – сказал Гражулис.

По его словам, план расширения вильнюсской функциональной зоны будет осуществляться вместе с мэриями. Финансирование будут выделять мэриям. "Сами мэрии не смогут распределять средства. Финансирование будут выделять не только с учетом пожелания мэрий, министерства сами анализируют потребности региона и будут принимать наиболее эффективные решения", – заметил вице-министр.

По словам Карбаускиса, в данном случае не выделяют юго-восточную Литву. Просто было решено начать с этого региона, поскольку в нем самая большая разница в плане экономики и социальных дел. А мэрии вовлекают потому, что без них подобные планы сложно осуществить.

"Речь идет о проекте, охватывающем всю Литву, который предусмотрен в "Белой книге" в 2018 году. Выбор вполне логично пал на Вильнюсский край, вы представьте, какая разница в таком небольшом регионе, ведь разница всего не больше 100 км, а разница в уровне жизни и прочем огромная. (...) Если взять любой другой регион – скажем, Паневежский или Шяуляйский, там разница намного меньше (...) Думаю, поэтому правительство выбрало этот регион", – сказал DELFI Карбаускис.

ИАПЛ-СХС настроена скептически

Между тем представители ИАПЛ-СХС настроены скептически. о их словам, планы по улучшению положения в Вильнюсском районе создавались и прежде, но все заканчивалось громкими заявлениями. Портал DELFI говорил с председателем фракции ИАПЛ-СХС в парламенте Ритой Тамашюнене. Она сказала, что сама идея неплохая, поскольку этот регион на самом деле нуждается в финансовой помощи, но, по ее словам, некоторые меры, упоминающиеся в плане, уже осуществлены.

"В тех 60 млн. евро есть и меры, которые уже осуществлены. (...) Хочу сказать, что, я считаю, этот план предвыборным, поскольку мэрии, сотрудничая с правительством, министерствами, участвуя в различных программах, эти меры осуществляют. В план внесены все меры воздействия на регион. Хотят было внимание, но декларируемой цели не достигли", – сказала Тамашюнене.

По ее словам, если взглянуть на другие регионы, то им оказывается похожая поддержка, они получают финансирование, но никто их не выделяет и об этом не говорит. Что касается роли мэрий, депутат сказала, что, по ее мнению, надо спросить у представителей местных муниципалитетов, в каких мерах они нуждаются и как им помочь.

По словам Тамашюнене, сейчас представители мэрий Вильнюсского района общаются с министерствами, согласовывают вопросы. Обращались и во фракцию ИАПЛ-СХС в парламенте.

"Честно говоря, если опираться на опыт, который был до сих пор, сложно что-то оценивать, поскольку пока мы слышали много красивых размышлений о поддержке юго-восточной Литвы, фондах, программах и т.д., но дополнительного финансирования так и не получили. Я надеюсь, что при осуществлении плана расширения вильнюсской функциональной зоны главную роль сыграет совет Вильнюсского региона, членами которого будут представители мэрий".

С мнением Тамашюнене по сути согласна и мэр Вильнюсского района Мария Рекст. В ответе DELFI сказано, что при сотрудничестве с министерствами есть "много достижений, но и немало разочарований". Мэр видит и определенные угрозы.

"Хотелось бы, чтобы у муниципалитетов в Литве было больше полномочий. В данном случае центральная власть создаст фонд. Важно, чтобы министерства не установили ограничивающие критерии при отборе проектов, поскольку сейчас при осуществлении проектов ЕС часто с опозданием получаем характеристику финансов, часто меняются условия", – сказано в ответе Рекст.

"Подарок" польским политикам?

Директор Института политических наук университета им. Миколаса Рёмериса Гедиминас Казенас считает, что ясное заявление о том, что в осуществлении плана будут участвовать и мэрии, показывает, что правящие делают это в угоду ИАПЛ-СХС, а влияние этой партии в регионе огромно, и оно будет расти. Он не исключает, что за этим кроется договоренность с польскими политиками о поддержке в парламенте.

"В предложении Кащюнаса больше всего и критиковали то, что мэрии в принятии решений не участвовали. Сейчас, если их включили, это им на руку, поскольку это дополнительное финансирование. Если вообще говорить о какой-то деятельности, то без самоуправления что-то сложно сделать, рано или поздно придется иметь с ними дело. Поэтому если мэрия получает какую-то административную роль в этом процессе, то значение ее представителей увеличивается, а правящие потакают одной политической силе", – считает Казенас.

По его мнению, фракция ИАПЛ-СХС в парламенте уже с начала этого года находится в формальной коалиции с правящими. осле получения дополнительных финансовых инструментов политическое и экономическое значение партии вырастет, увеличится и влияние.

"С другой стороны, как часто у нас бывает, черт кроется в деталях. То, что мэрии вовлечены, это неплохо. Но как бы там ни было, за ними последнее слово. Чтобы они не стали теми, кто решает и ставит точку. Скажем, если будет какая-то комиссия, в которой будет участвовать представитель ИАПЛ-СХС, староста - это хорошо, но если все передадут в руки мэрии, то это игра в одни ворота", – считает Казенас.

Между тем Карбаускис, отвечая на вопрос, является ли этот план "подарком" ИАПЛ-СХС перед муниципальными выборами за помощь правящим, сказал, что эти вещи между собой не связаны.

Все регионы в следующем году получат тот же "подарок", если это так назвать. Но это вопрос именно политики регионов. И то, что некоторые правительства вообще не осуществляли региональную политику, это проблема. Почему надо винить "крестьян" в раздаче каких-то "подарков", когда они осуществляют региональную политику? (...)

Нет такой разницы ни в Каунасском, ни в Клайпедском регионе, как в Вильнюсском. Я думаю, что это было аргументом при выборе. Я не верю, что кто-то в правительстве сказал, что кому-то надо сделать подарок. Поддержка ИАПЛ нам, скажем так, очень нужна, поэтому давайте так сделаем. Такого не было", – сказал DELFI Карбаускис.

Вице-министр сказал DELFI, что план расширения вильнюсской функциональной зоны не создает новые источники финансирования – только дает возможность лучше использовать имеющиеся.