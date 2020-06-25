План Паневежского муниципалитета вызвал ажиотаж: могилы планировали отмечать позорными табличками

Администратор кладбища Сигуте Леоданскене сказала LNK, что все эти могилы администрация знает наперечет, поскольку их дважды в год проверяют.

"Бывает, что выясняем, кто родственники, шлем письма, просим привести могилу в порядок, тогда люди приходят и докладывают - уже убрано. Мы проверяем, если это так, то вычеркиваем из "черного" списка", – сказала она.

Отмечать заброшенные могилы администрация начала три года назад. После этого многие люди стали присматривать за могилами или нанимать работников. Если близкие все же не убирают могилы или родственников у покойного нет, то траву скашивает муниципалитет.

Поэтому городские власти придумали ставить у заброшенных могил столбики с табличками. Паневежцы назвали их "позорными табличками".

Глава администрации Паневежской мэрии Жибуте Гайвянене сказала, что так называть эти столбики не надо.

"Я не думаю, что это доска позора, это просто информационная табличка, на которой будет указано, что надо убрать могилу и сообщить об этом администрации", – сказала она.

В городе начался ажиотаж, когда появилась информация о таких табличках. Администратор кладбища сказала LNK, что люди обиделись.

"Вы оскверняете могилу, ставите всякие столбы, еще что-то", – рассказала она о реакции жителей.

"Завязались дискуссии на тему, насколько такое средство действенно и этично ли оно в отношении самого покойного", – сказала Гайвянене.

Поэтому было решено отказаться от такой идеи.

Администрация подтвердила, что большинство заброшенных могил - это могилы тех, у кого близкие умерли или же эмигрировали.

Муниципалитет пока решил 2-3 года наблюдать за такими могилами, потом признать их заброшенными, тогда они перейдут в ведение муниципалитета, а потом их уже передадут другим, кто захочет в этом месте похоронить близких. Но это будет возможно, когда с момента последнего захоронения пройдет 50 лет.