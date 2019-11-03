Муниципалитет города Каунаса, который стремится присоединить части территории Каунасского района, готовит документы, необходимые для этого процесса, которые планирует представить в Министерство внутренних дел (МВД).
Visvaldas Matijošaitis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Законодательство предусматривает полный алгоритм действий в таких случаях, и именно его нужно придерживаться. В соответствии с действующей процедурой, к ответственным институциям уже обращались для составления карты района, в котором планируется проведение мини-референдума", - сказал вице-мэр Каунаса Андрюс Паленис в комментарии BNS.

Статьи по теме:
Самые крупные землевладельцы в Литве: тысячи гектаров в руках горстки людей  (82)
Матийошайтис у власти: деньги муниципальной компании текут на счет компании сына  (3)

"Сейчас осуществляется процесс координации, за ним последует обращение в МВД для организации последующей деятельности в отношении мнений населения", - сказал он.

В сентябре Каунас решил инициировать подключение 13 городских поселков к городу.

Предлагаемые участки занимают 297,8 квадратных километров, почти в два раза больше города.

Муниципалитет мотивирует это тем, что жители этих районов часто работают в Каунасе, они не получают качественных услуг, а также они более привлекательны для потенциальных инвесторов.

Руководители Каунасского района категорически отвергли это предложение, так же, как и районный совет.

Представители как Каунаса, так и Правительства подчеркивают, что жители должны иметь решающий голос.

Статьи по теме:

Каунасский район придумал как ответить на планы Матийошайтиса о повышении платы за детсады почти до 10 евро в день (6)

9,20 евро за каждый день в детском саду Каунаса .Столько с...

Одно решение ошеломило родителей: лишают последнего куска хлеба (125)

"Я знаю настроение родителей из Гирайте, они в панике,...

Общество

Погода в Литве: ожидается сильный ветер и дождь

В воскресенье погоду в Литве будет определять...

Отмечавший свое 93-летие Валдас Адамкус получил самый важный подарок (13)

В воскресенье президент Валдас Адамкус отмечает свое...

Внимание, водители: почти тысяча единиц военной техники проедет по дорогам Литвы (95)

Международные учения Geležinis vilkas 2019-II начнутся в...

План Матийошайтиса становится реальностью: муниципалитет Каунаса уже готовит документы для присоединения территорий (11)

Муниципалитет города Каунаса , который стремится...

Под Вильнюсом - экстремальный мост через реку Нерис: не все решились бы прогуляться по нему (45)

Один из самых экстремальных мостов в Литве под...

TOP новостей

Антанавичюс: Только кризис может остановить изменения в Шнипишкес (2)

После того, как мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашис объявил,...

Отмечавший свое 93-летие Валдас Адамкус получил самый важный подарок (13)

В воскресенье президент Валдас Адамкус отмечает свое...

Внимание, водители: почти тысяча единиц военной техники проедет по дорогам Литвы (95)

Международные учения Geležinis vilkas 2019-II начнутся в...

Погода в Литве: ожидается сильный ветер и дождь

В воскресенье погоду в Литве будет определять...

Трудно распрощаться: около 447 миллионов литов еще не обменено (9)

Спустя почти пять лет после введения евро, жители Литвы...