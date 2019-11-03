"Законодательство предусматривает полный алгоритм действий в таких случаях, и именно его нужно придерживаться. В соответствии с действующей процедурой, к ответственным институциям уже обращались для составления карты района, в котором планируется проведение мини-референдума", - сказал вице-мэр Каунаса Андрюс Паленис в комментарии BNS.
"Сейчас осуществляется процесс координации, за ним последует обращение в МВД для организации последующей деятельности в отношении мнений населения", - сказал он.
В сентябре Каунас решил инициировать подключение 13 городских поселков к городу.
Предлагаемые участки занимают 297,8 квадратных километров, почти в два раза больше города.
Муниципалитет мотивирует это тем, что жители этих районов часто работают в Каунасе, они не получают качественных услуг, а также они более привлекательны для потенциальных инвесторов.
Руководители Каунасского района категорически отвергли это предложение, так же, как и районный совет.
Представители как Каунаса, так и Правительства подчеркивают, что жители должны иметь решающий голос.
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