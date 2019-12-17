Литовский журналист-путешественник Ориюс Гасановас снял очередной репортаж в Петербурге. Прежние материалы вызвали негативную реакцию российского МИДа. В этой серии Ориюс показывает блошиный рынок на Удельной, а затем отправляется в "Южное гетто" Питера - район Купчино, известный своим криминалом. Но даже среди гаражей всегда можно отыскать гостеприимных русских людей.
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