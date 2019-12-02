Известный литовский журналист-путешественник Ориюс Гасановас побывал в Санкт-Петербурге, где написал ряд статей. Материалы уже вызвали недовольство российского МИДа. Сейчас Ориюс выпустил видерепортаж, где вновь показал жизнь Питера без прикрас. Журналист пообщался с пенсионерами, застал антинаркотический рейд полиции и побывал в самом опасном месте Петербурга – на улице Думской с ее ночными клубами.
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