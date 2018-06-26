Пинскувене должна заплатить почти 22 000 евро.
"Поскольку суды констатировали, что мэр Ширвинстского районасвоим приказом незаконно уволила и расторгла трудовой договор с главным врачом поликлиники Ширвинтского района Нийоле Димшене, этот приказ упразднили в пользу Димшене. Кроме того, Димшене присудили компенсацию в размере 21 071 евро. Эти деньги были выплачены Димшене", – сказала судья Юрате Гайдите-Лавринович.
Судья отметила, что незаконное решение было принято намеренно мэром, поликлиника понесла ущерб, который должна возместить Пинскувене.
Пинскувене уволила главврача в феврале 2016 года.
Увольнение врача было признано незаконным. Прокуратура обратилась в суд, чтобы нанесенный поликлинике ущерб возместила лично Пинскувене. Суд полностью удовлетворил заявку прокуроров.
Это решение суда еще может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы.
Пинскувене в суд на объявление постановления не явилась.
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