Как выяснилось, самый низкий уровень антисемитизма — на Украине. Только 5% украинцев ответили, что не хотят видеть евреев в стране.
Латвия, в свою очередь, является наиболее толерантной в этом плане из стран Балтии — показатель антисемитизма составил 9%. В соседней Эстонии — 10%. Литва же стала "главным антисемитом" Европейского союза — 23% жителей заявили о своей неприязни к евреям.
На втором месте в рейтинге антисемитизма по Евросоюзу — Румыния с 22%. Наиболее высокий показатель из 18 участвовавших в исследовании стран констатирован в Армении — 32%.
В Беларуси, согласно данным Pew Research Center, нежелательными евреев назвали 13%. В России — 14%. В Польше этот показатель достиг 18%.
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