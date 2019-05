Стихи и музыку к своим песням Мария пишет сама, и почти все они о человеческих отношениях, о любви. Родившись в многоязычном Вильнюсе, певица творит на трех языках, и это дает творческий простор: предложения о сотрудничестве поступают из Швеции, России, Ирландии. При этом Мария Акелан – еще и счастливая мама, и любящая жена, и успешный преподаватель. Как удается совместить эти роли? И что означает твоя музыкальная карьера, когда ты полиглот?

В конце 2017 года Мария Акелан выпустила свой дебютный альбом Eternity of dreams, который содержит 9 композиций на литовском, английском и русском языках. После успеха сборника в 2018 году она презентовала его русскоязычную версию под названием "Снов бесконечность". Творчество певицы получило прекрасные отзывы в прессе от российских музыкальных обозревателей и ведущих музыкальных порталов Литвы.

Одним из главных успехов ее альбомов и безусловных преимуществ ее как исполнительницы является владение в совершенстве сразу тремя языками. Возможно Мария могла бы построить успешную карьеру в любой англо- или русскоязычной стране, и у нее даже были планы уехать в Ирландию, но все-таки в какой-то момент она окончательно решила остаться в Вильнюсе, о чем сейчас нисколько не жалеет.

Пятничным солнечным днем мы отправились на окраину Вильнюса, в новый микрорайон с малоэтажной застройкой, расположенный в Сантаришкес. О том, что он был заселен недавно, свидетельствуют рабочие, прокладывающие по улице асфальт. Именно здесь, в одном из аккуратных домиков этого микрорайона, вместе с мужем и пятилетней дочерью проживает певица Мария Акелан.

Мультикультурный Вильнюс и первые музыкальные шаги

Мария является коренной жительницей Вильнюса далеко не в первом поколении. Здесь же, в столице Литвы, родились ее родители и бабушки-дедушки. С малых лет она начала впитывать мультикультурность и многоязычие Вильнюса, которые, несомненно, оказали влияние на ее последующее творчество. С родственниками в детстве она общалась на русском, со сверстниками и друзьями - чаще на литовском, а училась на английском языке. И это неудивительно, ведь Мария росла в смешанной семье. Здесь и литовская, и русская, и польская кровь. "Сама я житель Литвы и в паспорте у меня написано "летуве", то есть литовка. Но при этом я свободно владею и русским языком, и литовским, и английским, также изучала немецкий и понимаю польский, потому что в детстве часто лето проводила у родственников в Польше", - говорит Мария. При этом на мой вопрос, какой язык она считает родным, Мария сначала ответила, что литовский. Однако через несколько дней написала в мессенджере и попросила исправить на русский. "Мы там сказали, что мой родной язык литовский, но я говорила с мамой, и она сказала, что с детства она со мной на русском разговаривала. Значит, надо писать, что русский родной", - поправила меня она.

Мария Акелан © Asmeninio albumo nuotr.

Свои песни исполнительница также пишет на разных языках, в зависимости от настроения или от музы. "Я не делаю песни на каком-то определенном языке. Они рождаются спонтанно и очень естественно. Допустим, песня 7 žvaigždės родилась на литовском языке, The Morning sun на английском. Другие рождаются на русском. Я не могу сказать, что я отдаю предпочтение какому-то определенному языку. В музыкальной школе я училась на литовском языке, в средней школе на русском, в университете у меня практически все обучение было на английском", - рассуждает певица.

Любовь к музыке у нее возникла с самого раннего детства. "Я еще в ползунках подпевала, когда старшая сестра играла на пианино", - не скрывая улыбки вспоминает Мария. А когда она ходила в детский сад, педагог по музыке отобрала ее для участия в национальном конкурсе детской песни Dainų dainelė.

Именно этот конкурс и стал важной вехой в становлении Марии как певицы, поскольку после него педагог посоветовал родителям отвести девочку в музыкальную школу. "Мама меня отвела на прослушивание к композитору Микасу Вайткявичюсу. Он тогда руководил отделением джаза и популярной музыки в музыкальной школе имени Балиса Дварёнаса. Туда меня и приняли. Затем последовали долгие годы обучения, выступления, конкурсы, фестивали, зачёты и экзамены", - рассказывает она.

Не забывала Мария и об обычной учебе. Параллельно с 10-летней музыкалкой она оканчивала среднюю школу Науямесчё с английским уклоном. Это позволило ей поступить в Литовский эдукологический университет (ранее педагогический университет) на факультет английской филологии. Этот вуз предлагал более практичный подход к обучению, нежели Вильнюсский университет, который более академичен, объясняет свой выбор Мария. Однако важным фактором при поступлении в Эдукологический университет была еще одна деталь. Мария хотела уехать из Литвы на постоянное место жительства в Ирландию, где сейчас живет ее сестра.

"Мысли уехать возникали. После окончания третьего курса в университете на лето я уезжала в Дублин. Мне нужна была практика английского языка, я смотрела за двумя детьми в ирландской семье и еще немного работала в ресторане. В свободное время много путешествовала по Ирландии, общалась с местными жителями, читала книги на английском в Стивенс грин парке (Stephen’s green park - центральный парк Дублина). Я вернулась в Вильнюс, чтобы окончить университет, а затем уехать. У меня и билет на самолёт в один конец уже был. Но всё сложилось так, что я осталась в Вильнюсе", - вспоминает она.

В поисках индивидуальности

Мария не сразу нашла свой стиль. Если многонациональное окружение повлияло на язык ее песен, то на их подаче и музыкальном сопровождении сказались несколько факторов: любовь к джазу, а также различные исполнители как из русской эстрады, так и из мировой. Так, например, прослушав несколько песен Марии перед нашим с ней разговором, я ощутил созвучие нескольких треков с хитами таких певиц как Анжелика Варум и Мария Хлебникова, и, как оказалось, отчасти попал "в точку". "Из российских вы абсолютно точно попали, назвав Анжелику Варум. В детстве ее творчество мне действительно нравилось. Я исполняла такие ее песни, как "Ля Ля Фа" и "Художник, что рисует дождь". Раннее творчество Анжелики Варум было приближено к джазу. Кстати, ее настоящее имя тоже Мария", - вспоминает Акелан.

Да и вообще за годы учебы в музыкальной школе она экспериментировала в разных направлениях. Таким образом, Мария вместе с преподавателем искала свою индивидуальность. "Как я уже говорила, я училась 10 лет в музыкальной школе. Там программа очень серьезная. В основе идет классическая программа, а параллельно я также изучала историю джаза. И, соответственно, я слушала очень много классической музыки, джаза и популярной музыки. Так как я училась на эстрадном вокале, у литовской певицы Дануте Буклярявичюте, в мою программу входило очень много различного материала – от литовских народных песен, литовской популярной музыки до известных мировых исполнителей. Я исполняла песни и Бритни Спирc, и Селин Дион, и Уитни Хьюстон. Однажды мне даже пришлось исполнять песню Scorpions Wind of Change. То есть стилистический спектр был очень обширным. Приходилось пробовать себя в разных жанрах и в разных стилях. Мой первый преподаватель по вокалу в каждом ученике старалась раскрыть индивидуальность и подобрать подходящий репертуар. В общем мы вместе с ней поняли что Scorpions - это не мое. Также отпал и Фрэнк Синатра", - улыбается Мария.

Не обошли стороной певицу и модные тренды того времени. Как и большинство ее сверстников, она слушала "Кино", Бориса Гребенщикова, Земфиру, A-HA, The Cranberries, Cardigans, The Garbage, Kurt Cobain, ходила на концерты Мумий Тролль во Дворце спорта. Помню, по вторникам у нас заканчивалась музыкальная литература (предмет - прим. ред.) в музыкальной школе в полдевятого вечера и после прослушивания симфоний и оперетт, я садилась в троллейбус и в плейере слушала один из первых альбомов группы The Cranberries "Bury the Hatchet". Это то, что звучало у меня в плейере. А когда появился первый альбом Норы Джонс, он мне очень понравился, потому что это было что-то среднее между джазом и поп-музыкой. Поэтому список исполнителей, который на меня повлиял, он длинный, его весь не перечислишь. Потому что мне нравится и Кэти Мелуа с альбомом The House, и Нора Джонс, и что-то из русской эстрады. Ну вот с Анжеликой Варум вы попали", - вспоминает Мария.

При этом она никогда не пыталась копировать или быть похожей на кого-то из звезд того времени. По ее словам, педагоги всегда развивали в ней природный голос. "Копировать мы никогда никого не пытались. Всегда пытались искать свою собственную индивидуальность. В пародии я тоже не сильна", - подытоживает Акелан. Помимо вокального искусства за годы учебы в музыкальной школе она овладела игрой на фортепиано, а уже позже самостоятельно на любительском уровне научилась играть на гитаре.

Мария Акелан © Asmeninio albumo nuotr.

"Снов бесконечность". До и после

Определенная известность к Марии Акелан пришла еще до выпуска первого профессионального альбома. Отдельные ее треки попадали в такие сборники, как "Золотая десяточка", где литовские исполнители пели песни на русском, и были в ротации местных радиостанций. Кроме того, был музыкальный проект и два сборника песен Kelias į žvaigždes совместно с LNK телевидением, выпуски синглов Meilė, Kitaip, Visą dangų.

Свой первый полноценный альбом Eternity of Dreams она выпустила в конце 2017 года. Он содержал 9 композиций на трех языках - литовском, русском и английском. При его записи Мария не преследовала каких-то коммерческих целей. По ее словам, ей просто нужно было превратить в какой-то результат те песни, которые у нее уже скопились, чтобы не держать их в голове и выпустить. Альбом вышел успешным, а музыкальные критики определили его стиль как евро-поп и инди-поп. Сама Мария говорит, что если углубляться, то это инструментальная электронная музыка, потому что там присутствуют и элементы программирования, и живые инструменты.

Спустя полгода после выхода Eternity of Dreams певица решила презентовать русскоязычную версию этого альбома под названием "Снов бесконечность". Очень символично получилось, что над альбомом Марии Акелан, которая поет на трех языках, трудился международный и пестрый состав продюсеров - здесь и Литва, и Латвия, и Украина, и Россия, и Ирландия. Сама она говорит, что это получилось совершенно случайно. "Мы не делали какого-то плана и списка, что все будет "так, и именно так". Это все произошло в процессе поиска. Начальные записи альбома были сделаны в Литве еще много лет тому назад. Первые песни записал Игорь Кофф. Позже я искала хороших инструменталистов. Я обратилась к одним знакомым, потом к другим. Люди послушали и сказали, что материал довольно-таки сложный, и сыграть его сможет не каждый. И тогда уже мне рекомендовали музыкантов, которые смогут это исполнить, Мартинаса Куляваса и Ромаса Райниса. И я действительно очень довольна результатом. Мне кажется, что все музыканты отлично поработали, и альбом вышел хороший, если не скромничать. После основных записей альбома были сделаны пара ремиксов, для которых мне порекомендовали музыкального продюсера из Украины. Я послушала его работы, мне понравилось, и мы согласились с ним работать. Появился "Снег". Второй продюсер был из Литвы. Он тоже сделал очень красивый ремикс на песню "Aпрель", - объясняет певица. Ну, а к ее клипам приложили руку также специалисты из России и Ирландии.

Административной частью продвижения песен Марии занимается ее сестра Елена, проживающая в Ирландии. И недаром один из клипов певицы ("Созвучие тишины") снимался именно в этой стране. Но не только этим объясняется выбор Ирландии. Дело в том, что сюжет клипа основан на произведении Эрнеста Хемингуэя "Кошка под дождем", и Мария решила, что Ирландия идеально подойдет для съемок. "Снимали в Дублине, потому что сюжет основан на рассказе Хемингуэя. Это англоязычная, американская литература. Хотелось определённых видов, кадров, экстерьера и интерьеров. Ирландия - англоязычная страна. Здесь есть сходства с английской и американской культурой. Улицы Дублина, виды горных озер, лица прохожих очень подходили для нашего клипа", - рассказывает певица. Помимо самой Акелан в клипе снялся кот ее сестры Бориска и ирландский музыкальный обозреватель Эндрю Дарли.

В песнях Марии часто затрагиваются темы любви, взаимоотношений двух людей. И это не всегда вымышленные истории. Певица говорит, что таким образом она выражает свои ощущения и эмоции. В ее творчестве затрагиваются аспекты, которые касаются людей разных возрастов и профессий, поэтому она не выстраивает для себя какие-то барьеры и ограничения, рассуждая на тему, кто является ее слушателем: "Вы знаете, я все-таки больше себя отношу к творческим людям. Определить своего слушателя, это значит выстроить сразу же для себя какие-то барьеры и ограничения. Мне хочется верить, что моя музыка, так как она относится к жанру популярной, для всех. Мне кажется, очень большое счастье для исполнителя, когда всякий слушатель, будь то ребенок, или подросток, или взрослый человек, может найти в его творчестве что-то для себя. Найти какую-то частичку, прочувствовать какие-то эмоции, которые будут близки ему. Это не песни по заказу. Когда я пишу песню, я не думаю, для кого она".

Все затраты на выпуск альбома и съемки клипов Мария несла практически самостоятельно. Небольшую финансовую помощь предоставила также LATGA (Литовская организация защиты авторских прав LATGA при Министерстве культуры Литвы). "Как автор песен я являюсь членом ассоциации LATGA (Литовская организация защиты авторских прав LATGA при Министерстве культуры Литвы) с 2004 года. Также я зарегистрирована в ассоциации АGATA (Литовская ассоциация смежных прав AGATA). Ассоциация LATGA выделила мне определенную помощь для музыкального проекта, но она не составляет и десятой части всех финансовых затрат, а о физических затратах и времени, думаю, не стоит даже говорить. Тем не менее, было приятно получить хоть что-то. Это гораздо лучше, чем ничего", - не скрывая благодарности говорит она.

По словам Марии, альбом получился успешным. Это подтверждает и то, что на многих музыкальных порталах появились положительные отзывы о нем, а самой певице поступали предложения о концертах в России. Кроме того, сразу после его выхода с ней связались два продюсера - один из Ирландии, а второй из Швеции. Они предложили сотрудничать и подумать о возможности участия в Евровидении, в национальном конкурсе. Сама Мария пока не раскрывает своих творческих планов ни относительно возможности участия в Евровидении, ни по поводу концертов в России, но продолжает сочинять новые песни. Одну из них, - "Любовь (не такая, как в кино)", которая еще нигде не звучала, она исполнила эксклюзивно для DELFI.



Музыка для Марии - это не способ заработать, а скорее средство самовыражения. Несмотря на то, что съемки клипов и записи альбомов занимают очень много времени, есть у певицы и основная работа, приносящая ей доход. В обычной жизни она работает в сфере неформального просвещения, преподает специализированный английский для бизнеса, маркетинга и финансов. Ведь не зря еще в юношестве ее выбор пал на факультет английской филологии Литовского эдукологического университета с более практичным подходом к обучению. И хотя в ее песне и поется, что "любовь - не такая, как в кино", тем не менее , живя в Вильнюсе со своим любимым мужем и воспитывая 5-летнюю дочь, Мария чувствует себя счастливой.