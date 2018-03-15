Напомним, что специальная комиссия проверяет больницы с начала февраля. В состав комиссии входят представители Минзфдрава и Государственной продовольственно-ветеринарной службы. На основе полученных данных, разработают новый порядок разработки меню и доставки пищи пациентам больниц.

Этому примеру хочет последовать и Министерство науки и образования.

"Сегодня (15 марта – DELFI) на встрече мы договорились, что подобные проверки проведут в детских садах и школах. Объединенными усилиями мы попробуем оценить и создать реальную картину питания в образовательных и воспитательных учреждениях. Затем попытаемся представить усовершенствования в сфере питания детей", – сказал Верига.

"Мы хотим, чтобы в каждой семье и в каждом образовательном учреждении детям давали только самое лучшее, чтобы насаждались основы правильного питания, – сказала Петраускене. – Мы хотим, чтобы дети получали полезную и здоровую пищу. Думаю, что эта инициатива Минздрава актуальна не только для больниц, но и для образовательных учреждений. Важно, выяснить, какая ситуация сейчас, и услышать рекомендации экспертов. Думаю, это необходимая для всех информация".

В этом году 759 детских садов посещают около 100 000 детей. 1100 школ посещают 333 000 учеников. Столовые есть в 983 литовских школах.

Проверку столовых начнут в конце марта. Она будет длиться около месяца. Учреждения будут информировать о приезде комиссии за несколько часов до визита.