В подготовленной В.Казлаускасом петиции на портале Peticijos.lt сказано, что жители Литвы ездят на старых автомобилях не из желания покрасоваться, а потому, что у них нет денег на покупку более новых.
В петиции парламент призывают не одобрять предложенные поправки. 7 октября утром петицию подписали 45 700. Петицию против предложенного налога можно найти здесь.
Однако с таким мнением согласны далеко не все. На портале Peticijos.lt появилась еще одна петиция, в которой предлагают увеличить предложенные налоги в 10 раз.
Автор этой петиции В.Маслаускас указал, что все хотят жить хорошо, а если возможности этого не позволяют, то можно ездить на общественном транспорте.
"Я бы сказал, что около половины жителей Литвы пользуются автомобилями не из-за удобства или желания покрасоваться, а потому, что лучше купить новый айфон и потратить несколько сотен на вечеринку", – заметил В.Маслаускас, подчеркнув, что парламент должен не только принять закон, но и увеличить суммы налога.
Правда, его петицию подписало намного меньше людей, всего 128 человек. Эту петицию можно найти здесь.
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