Правительство Литвы 3 октября утвердило соответствующие поправки к правилам дорожного движения.
Согласно принятым решениям, пешеходы во время перехода через дорогу "не должны делать ничего такого, что отвлекало бы их внимание от окружения и ситуации на дороге, включая пользование средствами мобильной связи".
Водителям отныне придется пропускать не только пешеходов, которые уже вышли на проезжую часть, но и стоящих у пешеходного перехода пешеходов.
В числе новшеств – водителям запрещается выезжать на пешеходный переход, пока пешеход не ушел за пределы полосы движения автомобиля, согласно рекомендациям, водители, объезжая или обгоняя велосипедистов должны держаться от них на расстоянии не менее 1 м (при скорости 50 км/ч) или 1,5 м (при скорости выше 50 км/ч).
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